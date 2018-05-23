Мінфін: Україні загрожують санкції зі сторони ЄС

Європейський союз може запровадити санкції проти України у випадку не підписання до 28 червня багатосторонньої конвенції MLI про усунення подвійного оподаткування.

Про це написав Finclub.

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Міністр фінансів Олександр Данилюк сказав про це сьогодні на засіданні уряду.

Ми повинні до 28 червня підписати багатосторонню конвенцію щодо прийняття заходів, які стосуються угод про оподаткування (MLI). Відповідне рішення було прийнято Кабінетом міністрів ще в грудні минулого року. Я все ще очікую повноважень, які дозволять мені його підписати,

– сказав він.

Міністр підкреслив, що це важливо зробити до 28 червня.

"Це останній шанс для України приєднатися до цієї угоди", – сказав Данилюк.

Олександр Данилюк зауважив, що ратифікувати угоду потрібно до кінця року, оскільки, якщо цього не зробити, Європейський союз може прийняти рішення запровадити щодо України економічні санкції.

Голова Міністерства фінансів закликав надати йому необхідні повноваження для підписання конвенції.

Що таке конвенція MLI? Це ряд економічних угод які укладають між собою країни з метою того, щоб доходи компаній від зовнішньоекономічних операцій не оподатковувались двічі. Вони чітко регламентують, в якій з юрисдикцій і в якій частці підлягають оподаткуванню ті чи інші доходи компаній. На даний момент в Україні діють 74 таких угоди про уникнення подвійного оподаткування. При цьому, з часом в якихось аспектах такі угоди застарівають і потребують уточнень. Сьогодні в Україні, як і раніше, є чинними три угоди, які були підписані ще урядом СРСР.