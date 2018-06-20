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Мінфін взяв величезну позику на внутрішньому ринку

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Загалом гривневий еквівалент залучених Мінфіном коштів становить 9,491 мільярда гривень
Загалом гривневий еквівалент залучених Мінфіном коштів становить 9,491 мільярда гривень / Соцмережі

На плановому тижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 1,456 мільярда гривень і 305,1 мільйона доларів.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті відомства.

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Як повідомили у Мінфіні, гривневі кошти залучено від продажу облігацій термінами обігу 77, 161 і 287 днів із середньозваженою дохідністю 17,41%, 17,20% і 17,29% річних відповідно.

Щодо валютних коштів, то їх алучено від продажу облігацій в доларах США термінами обігу 252, 364 і 693 дні з дохідністю 5,30%, 5,50% і 5,65% відповідно.

Додамо, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку України становить 9,491 мільярда гривень, натомість поточний обсяг ОВДП в обігу перевищує 737 мільярди гривень.

Мінфін, гроші, ОВДП, торги, бюджет
Мінфін позичив на внутрішньому ринку 1,5 мільярда гривень і 300 мільйонів доларів 

Теги: Новини України Гроші Міністерство фінансів України Фінанси
Джерело: 24 канал
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