Міністр фінансів Сергій Марченко доручив Державній митній службі розробити механізм випадкової ротації на митних постах. Це повинно зменшити кількість випадків корупції та контрабанди.

Ротація має зменшити корупцію на митниці

Відповідне доручення Марченко дав на колегії Державної митної служби. Про це повідомляє відомство у своєму телеграм-каналі.

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Така практика повинна значно зменшити вплив людського фактора при здійсненні митних процедур і, відповідно, зменшити корупційну складову,

– мовиться у повідомленні Держмитслужби.

Зазначимо, що блокування КПП "Тиса" наприкінці травня у Мінфіні назвали саме спробою ввезення контрабанди. Вирішувати ситуацію на Закарпаття приїхав виконувач обов'язків голови Державної митної служби Ігор Муратов.

Коротко про сутички на контрольному пункті "Тиса"

Конфліктна ситуація сталася після того, як 30 травня деякі водії намагалися нелегально ввезти на територію України товари . Прикордонники відмовили у в'їзді декільком машинам.

. Прикордонники відмовили у в'їзді декільком машинам. В результаті почалися скупчення та затори: пасажирські мікроавтобуси не могли проїхати та накопичилися на кордоні.

Вранці 31 травня водії заблокували роботу КПП "Тиса", вимагаючи пропустити їх через кордон. Того ж дня по обіді це переросло у справжні сутички.

Зрештою прикордонники були змушеними припинити роботу через порушення режиму та провокації.

Роботу КПП згодом відновили. За словами прикордонників, з тими, хто блокував пункт пропуску, вони провели відповідні заходи та роз'яснювальну роботу.

Що відомо про схему, яка діяла на кордоні?Як пояснив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, товари, які українці купували в Італії, відправлялись в Україну під виглядом приватних посилок. Правоохоронці кажуть, що схема знову запрацювала зі зняттям карантинного обмеження.



Масштаб та обсяг ухилення від сплати митних платежів складає до 12 тисяч тонн на рік. Зокрема, через пункт "Тиса" проходить в середньому на рік 4 000 тонн.