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      Мінімальна зарплата в Україні вперше в історії перевищила мінімалку в Росії

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      Манімалка в Україні вперше перевищила російску / Колаж 24 каналу

      З 1 січня 2020 року розмір мінімальної зарплати в Україні становить 4 тисячі 723 гривні. У доларовому еквіваленті цей показник більший, ніж аналогічний у Росії.

      На це звернув увагу у фейсбуці колишній заступник голови державної адміністрації Севастополя Дмитро Базів.

      Читайте також: Як зростатимуть пенсії у 2020 році: закон про держбюджет

      Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня збільшена на 13,2% – до 4723 гривень.

      • За курсом НБУ станом на 3 січня це 199,4 долара.

      У Росії "мінімальний розмір оплати праці" становить 12130 рублів.

      • За курсом Центробанку РФ станом на 3 січня це 195,9 долара.

      ​Таким чином, пише Базів, "мінімальна зарплата в Україні вперше вища, ніж в РФ".

      Мінімалка
      Зверніть увагу на зростання показника мінімалки / Інфографіка 24 каналу

      Звернімо увагу, що мінімальна зарплата в Білорусі становить 375 місцевих рублів, а це – 177,8 долара. У іншого пострадянського сусіда, Молдови, мінімалка – 2775 леїв або 161,2 долара.

      Однак у сусідів України, які є членами Євросоюзу – мова про Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію, країни Балтії – розмір мінімальної зарплати набагато вищий: від 500 до 600 доларів США.

      До теми: Якою буде мінімальна зарплата у 2020 році та на які виплати вона впливає

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      3 січня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Зарплата Мінімальна зарплата Новини Росії Гроші Гривня
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