Міністерство у справах ветеранів очолила Ірина Фріз: що про неї відомо

Увечері 22 листопада Верховна Рада підтримала кандидатуру Ірини Фріз на посаду міністра у справах ветеранів: "за" проголосували 270 депутатів. Розповідаємо, що відомо про новопризначену високопосадовицю, та чим буде займатися відомство.

Чим раніше займалася Ірина Фріз?

До призначення на посаду 44-річна Ірина Фріз була народним депутатом від фракції політичної партії "Блок Петра Порошенко" (з 2014 року). Також вона обіймала посаду голови підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету Ради з питань національної безпеки і оборони. До цього Фріз керувала головним департаментом інформаційної політики Адміністрації Президента України.

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У вересні 2016 року вона очолила постійну делегацію України в Парламентській асамблеї НАТО.

З травня 2008 по січень 2013 року Ірина Фріз працювала провідним спеціалістом Апарату Ради НБУ. У березні 2005 – помічником та завідувачем прес-сектору Секретаря РНБО України. На цій посаді вона перебувала до серпня 2006 року.

З травня 2003 року по березень 2005 (а згодом і з серпня 2006 по червень 2007) Фріз була помічником та прес-секретарем тоді народного депутата України Петра Порошенка.

Чим вона відома?

Ірина Фріз є авторкою законопроекту, згідно з яким російські журналісти позбулися акредитації в державних органах влади. Крім цього, вона – ініціатор законопроекту про регламентацію використання мобільного зв'язку українськими військовими в зонах ведення бойових дій (для запобігання наведенню вогню противника за координатами випромінення телефонів).

Ірина Фріз домоглася рішення про проведення весняної сесії ПА НАТО 2020 року в Києві (вперше в історії). Є авторкою закону про внесення змін до законодавства із відновлення курсу України на членство в НАТО.

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У рамках діяльності міжфракційного об’єднання "Рівні можливості", Фріз займається питаннями гендерної рівності жінок-військовослужбовців в збройних формуваннях України. Виступає за скасування обмеження для жінок і запровадження рівних з чоловіками вікових умов проходження військової служби за контрактом.



Ірина Фріз – міністр з питань ветеранів

У листопаді 2016 року під час зустрічі з Канцлером ФРН Ангелою Меркель передала відеопрезентацію про російські війська на Донбасі, а під час засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представила доповідь про підривні інформаційно-психологічні операції РФ у соціальних мережах. У грудні того ж року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі вона представила доповідь про розміщення озброєння Росії у Криму, перевалку російської зброї з півострова до Сирії та використання його для військової конфронтації з країнами-членами НАТО.

За даними сайту Верховної Ради, Фріз відвідує 95% пленарних засідань парламенту.

У декларації за 2017 рік вона вказала автомобіль AUDI А5 2015 року випуску. Також Фріз володіє корпоративними правами в громадській організації "Інститут геополітики та проблем безпеки". На рахунку в "Міжнародному інвестиційному банку" зберігає 115 євро та 833 американських доларів. Крім того, вона задекларувала 89 тисяч доларів та 40 тисяч гривень заощаджень.

Ірина Фріз веде активну громадську та суспільну діяльність, є колумністкою УНІАН. У 2017 році зайняла 40 позицію у рейтингу "100 найвпливовіших жінок України" журналу "Фокус".

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Що кажуть експерти?

Політолог Володимир Фесенко призначення Ірини Фріз на посаду міністра у справах ветеранів назвав позитивним моментом, проте прогнозувати, як вона проявить себе у новому амплуа, не поспішає.

Ірина достатньо впевнена і позитивно проявила себе у Верховній Раді, вона компетентна у питаннях, які стосуються Донбасу. Чому саме її запропонували на цю посаду? Думаю, що це – прояв довіри з боку президентської команди. Яким вона буде міністром – покаже час. Коли нова людина йде в уряд, потрібно подивитися на її роботу у перші кілька місяців: яким вона є менеджером, чи вдасться їй швидко організувати міністерство і вирішити кадрові питання. Сьогодні ж усі прогнози будуть фантазіями чи маніпуляцією,

– пояснив експерт.

Чим буде займатися Міністерство у справах ветеранів?

Міністерство має займатися розробкою державної політики у цій сфері та створити проект змін до законодавства. Окрім цього, відомство має визначити, як буде реалізована вся система опікування ветеранами, які питання є найбільш приорітетними та скільки грошей для цього потрібно. В ідеалі, міністерство буде вирішувати всі питання, пов'язані зі здоров'ям ветеранів, підтримкою їхніх родин, наданням пільг, забезпеченням житлом та створенням умов для працевлаштування бійців.

Ветерани отримають нове міністерство в себе у телефоні. Кабінет умовно буде названо "е-ветеран", типу банківської системи, його буде прив’язано до твоєї платіжної картки, і ти можеш все, що завгодно: замовити путівку, послугу, отримати інформацію, записатися на курси тощо,

– пояснювали раніше автори ідеї створення відомства.

Нардепи запропонували сворити Міністерство у справах ветеранів ще у лютому 2018 року, проте тоді виникло питання: навіщо засновувати ще одне відомство для ветеранів, якщо є Міністерство соціальної політики і Держслужба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції? Згодом Кабмін створив Державну службу у справах ветеранів, на базі якої і буде засновано нове міністерство, а Державну службу у справах ветеранів війни та учасників АТО – ліквідував.

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Мітинг за створення Міністерства ветеранів 7 листопада 2018 року / Facebook-сторінка "Національного корпусу"

Ірина Фріз в ефірі одного із телеканалів уже зазначила, що міністерство може розпочати роботу у червні наступного року.

"Насправді процес утворення міністерства, на жаль, довгий за нашими процедурними правилами. У повному обсязі міністерство зможе запрацювати лише з червня місяця. Ми маємо пройти довгу процедуру призначення державного секретаря, затвердження штатної структури, формування штатної структури",

– пояснила Фріз.

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