Міністерство ветеранів готове захищати мінера мосту у Києві

Міністерство у справах ветеранів заявило про готовність надати будь-яку допомогу у комунікації з Олексієм Бельком, який погрожував підірвати міст Метро. Водночас міністерство наголошує, що захищатиме Белька, як і будь-якого іншого учасника російсько-української війни.

Найперше необхідно захистити право колишнього військового на повагу і справедливий розгляд цієї справи, повідомляє Мінветеранів.

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"Ми не дозволимо використати цей інцидент для очорнення бійців та ветеранів, або для розколу між ними та рештою суспільства. Саме тому ми закликаємо громадян уважно перевіряти інформацію, а журналістів – спиратися на достовірні джерела, дотримуватися професійної етики та розуміти свою відповідальність за поширення фейкової інформації", – наголосили у міністерстві.

Крім того, команда Мінветеранів висловила подяку силовикам, правоохоронцям та усім, завдяки кому вдалося безпечно та професійно вирішити цю ситуацію.

"Ми уважно стежитимемо за перебігом подій та інформуватиме суспільство, коли про цю ситуацію з'явиться більше достовірної інформації", – резюмували у міністерстві.

Що відомо про погрозу підриву мосту у Києві?У середу, 18 вересня, чоловік на мосту Метро власним авто частково заблокував рух по мосту і погрожував все підірвати. Через інцидент рух столицею було паралізовано. Поліція відправила на місце інциденту усі необхідні служби та провела спецоперацію із затримання зловмисника.



Поліції вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився колишній військовослужбовець, 42-річний вихідець з анексованого Росією Криму Олексій Белько. У червні цього року він добровільно здав Деснянському райуправлінню поліції 1 кілограм вибухівки та 88 патронів.



О 19:35 Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що правоохоронці затримали 42-річного Олексія Белька. Оскільки раніше у нього вилучалася вибухівка, правоохоронці на етапі операції були впевнені, що його погрози реальні і виходячи з цього, планували всі свої дії.