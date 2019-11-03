Міністерство економіки встановило контроль над кількома стратегічними підприємствами
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства встановило контроль над низкою стратегічних підприємств. Мовиться про 498 компаній.
Як розповів міністр економіки Тимофій Милованов у своєму фейсбуці, у своє підпорядкування очолюване ним відомство отримало:
- два підприємства Укрспирт,
- Аграрний Фонд,
- Державну продовольчу зернову корпорацію,
- Артемсіль.
- Конярство України.
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Сьогодні підписав акти прийняття в Міністерство економіки цих та інших 493 агропідприємств,
– сповістив Милованов.
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