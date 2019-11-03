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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Міністерство економіки встановило контроль над кількома стратегічними підприємствами

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      Мінекономіки взяло під свій контроль 498 стратегічних компаній
      Мінекономіки взяло під свій контроль 498 стратегічних компаній / Фото з відкритих джерел

      Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства встановило контроль над низкою стратегічних підприємств. Мовиться про 498 компаній.

      Як розповів міністр економіки Тимофій Милованов у своєму фейсбуці, у своє підпорядкування очолюване ним відомство отримало:

      • два підприємства Укрспирт,
      • Аграрний Фонд,
      • Державну продовольчу зернову корпорацію,
      • Артемсіль.
      • Конярство України.

      Радимо ознайомитися! Приватизація "Укрспирту": в Офісі Президента розповіли, що буде із спиртовою галуззю

      Сьогодні підписав акти прийняття в Міністерство економіки цих та інших 493 агропідприємств,
      – сповістив Милованов.

      Нещодавно український парламент проголосував за незалежну газотранспортну систему. Таким чином. Невдовзі ГТС України перейде під контроль Міністерства фінансів. А наступного року уряд може і зовсім запропонувати депутатам виставити її на приватизацію.
      blog_ava
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Укрспирт Тимофій Милованов
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