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      Міністр економіки Петрашко назвав два кроки до подолання кризи промисловості

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      Ігор Петрашко – голова Мінекономіки / "Латифундист"

      Криза в Україні – промислова, а не фінансова. Саме тому Мінекономіки з новим очільником має намір працювати над створенням умов для розвитку промисловості.

      Криза промислова, а не фінансова

      Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV ввечері 30 березня розповів сам Ігор Петрашко – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, призначений 17 березня 2020 року.

      Зверніть увагу Що буде з економікою України, якщо МВФ не дасть кредит: Милованов про найгірший сценарій

      Унікальність цієї кризи в тому, що це криза – в першу чергу – промислова, а не фінансова,
      – вважає Петрашко.

      "Ми бачимо, що руйнуються ланцюжки постачання, є обмеження у русі людей, у русі товарів. Це не сприяє розвитку промисловості", – пояснив міністр.

      Два кроки до подолання кризи

      Крок перший – залучення держави до стимулювання виробництва

      "Ми уже працюємо – ми думаємо, яким чином залучити державний ресурс через закупівлі, через розподіл бюджету, щоб стимулювати виробництво в Україні, даючи замовлення українським компаніям чи іноземним компаніям, які мають локалізацію в Україні", – сказав Петрашко.

      І додав: "Ми будемо дивитися, щоб відповідати угодам про європейську асоціацію, вимогам СОТ, але наполягати на тому, щоб компанії мали доступ до держзамовлення".

      Другий крок – створення умов для рівного доступу до кредитних ресурсів

      "Я вважаю однією з основних проблем української економіки (і чому криза почалася досить давно) – те, що українські підприємства були позбавлені доступу до адекватних кредитних умов, що суттєво погіршило їхні конкурентні умови", – вважає Петрашко.

      За його словами, Мінекономіки збирається цю ситуацію виправляти. 

      Хто такий Ігор Петрашко: що відомо про нового міністра економіки та оновлені дані з декларації урядовця.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Світова криза 2020 Міністерство економічного розвитку і торгівлі Ігор Петрашко Новини України
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