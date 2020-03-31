Міністр економіки Петрашко назвав два кроки до подолання кризи промисловості

Криза в Україні – промислова, а не фінансова. Саме тому Мінекономіки з новим очільником має намір працювати над створенням умов для розвитку промисловості.

Криза промислова, а не фінансова

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV ввечері 30 березня розповів сам Ігор Петрашко – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, призначений 17 березня 2020 року.

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Унікальність цієї кризи в тому, що це криза – в першу чергу – промислова, а не фінансова,

– вважає Петрашко.

"Ми бачимо, що руйнуються ланцюжки постачання, є обмеження у русі людей, у русі товарів. Це не сприяє розвитку промисловості", – пояснив міністр.

Два кроки до подолання кризи

Крок перший – залучення держави до стимулювання виробництва

"Ми уже працюємо – ми думаємо, яким чином залучити державний ресурс через закупівлі, через розподіл бюджету, щоб стимулювати виробництво в Україні, даючи замовлення українським компаніям чи іноземним компаніям, які мають локалізацію в Україні", – сказав Петрашко.

І додав: "Ми будемо дивитися, щоб відповідати угодам про європейську асоціацію, вимогам СОТ, але наполягати на тому, щоб компанії мали доступ до держзамовлення".

Другий крок – створення умов для рівного доступу до кредитних ресурсів

"Я вважаю однією з основних проблем української економіки (і чому криза почалася досить давно) – те, що українські підприємства були позбавлені доступу до адекватних кредитних умов, що суттєво погіршило їхні конкурентні умови", – вважає Петрашко.

За його словами, Мінекономіки збирається цю ситуацію виправляти.

Хто такий Ігор Петрашко: що відомо про нового міністра економіки та оновлені дані з декларації урядовця.