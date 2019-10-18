Міністр енергетики США Рік Перрі йде у відставку після звинувачень у спробі впливу на "Нафтогаз"

Американські ЗМІ вважають, що на такий крок дипломата підштовхнула ситуація зі звинуваченнями у причетності до українського скандалу. Йому приписують спроби змінити керівництво української компанії "Нафтогаз". Також він може бути причетний до телефонної розмови між Трампом і Зеленським, після якої ініціювали процедуру імпічменту глави Білого дому.

Глава Міністерства енергетики США заявив про це Дональду Трампу у четвер, повідомляє The New York Times.

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Варто зазначити, що відставку на Перрі очікують вже протягом кількох тижнів. Вперше новини про те, що він може покинути свій пост з'явилися ще до новин про його причетність до можливого тиску на українського президента Володимира Зеленського.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському , ввести до складу правління "Нафтогазу" американця. Мовилося про двох енергетиків з Техасу, рідного штату Перрі.

Серед іншого Перрі начебто вимагав від української влади прийняти антикорупційні заходи. Видання також повідомляє, що Перрі сприяв спробам Білого дому вплинути на рішення Зеленського щодо розслідування справи компанії Burisma, де працював син Джо Байдена.

Але це ще не все. ЗМІ також дізналися, що група бізнесменів з оточення Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані намагалися змінити керівництво "Нафтогазу" .