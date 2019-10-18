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      Міністр енергетики США Рік Перрі йде у відставку після звинувачень у спробі впливу на "Нафтогаз"

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      Рік Перрі
      Рік Перрі / EPA

      Американські ЗМІ вважають, що на такий крок дипломата підштовхнула ситуація зі звинуваченнями у причетності до українського скандалу. Йому приписують спроби змінити керівництво української компанії "Нафтогаз". Також він може бути причетний до телефонної розмови між Трампом і Зеленським, після якої ініціювали процедуру імпічменту глави Білого дому.

      Глава Міністерства енергетики США заявив про це Дональду Трампу у четвер, повідомляє The New York Times.

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      Варто зазначити, що відставку на Перрі очікують вже протягом кількох тижнів. Вперше новини про те, що він може покинути свій пост з'явилися ще до новин про його причетність до можливого тиску на українського президента Володимира Зеленського.

      Раніше американські ЗМІ повідомили, що міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському, ввести до складу правління "Нафтогазу" американця. Мовилося про двох енергетиків з Техасу, рідного штату Перрі.

      Серед іншого Перрі начебто вимагав від української влади прийняти антикорупційні заходи. Видання також повідомляє, що Перрі сприяв спробам Білого дому вплинути на рішення Зеленського щодо розслідування справи компанії Burisma, де працював син Джо Байдена.

      Але це ще не все. ЗМІ також дізналися, що група бізнесменів з оточення Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані намагалися змінити керівництво "Нафтогазу".

      Головне, що потрібно про це знати:

      • Цими бізнесменами збули два уродженці СРСР Лев Парнас та Ігор Фруман, а також нафтовий магнат зі штату Флорида Гаррі Саджіант III. Їх план полягав у тому, щоб направити вигідні контракти компаніям контрольованим союзниками Трампа.
      • Згідно з планом бізнесменів, гендиректора "Нафтогазу" Андрія Коболєва повинен був замінити інший топменеджер компанії Андрієм Фаворов. Однак план був зірваний програшем колишнього президента України Петра Порошенка на виборах 2019 року Володимиру Зеленському.
      • Після цього міністр енергетики США Рік Перрі спробував змінити команду топменеджерів "Нафтогазу". Джерела видання повідомили, що бізнесмени, які намагалися змінити керівництво "Нафтогазу" знали про плани адміністрації Трампа, пов'язані з Україною.
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      Теги: Новини політики Новини США Нафтогаз Телефонна розмова Зеленського і Трампа
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