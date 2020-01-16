19:23
16 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Помічники російського Діда Мороза. Жириновський переписує гімн Росії
      Вєсті Кремля
      00:10, сьогодні
      Вєсті.UA: У Вакарчука синдром Луценка. Янукович приглядає нерухомість
      Вєсті.UA
      23:58, 15 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Міністр Федоров похизувався, як заощадив державі 1,4 мільярда гривень

      426 Читать новость на русском
      Федоров розповів, як Мінцифри заощадило 1,4 мільярда гривень / radiosvoboda.org

      Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що його відомство з початку роботи заощадило близько 1,4 мільярда гривень з бюджету.

      "За 4 місяці роботи нашого міністерства з нуля, за підтримки профільних міністрів ми заощадили бюджету України щонайменше 1 380 000 000 гривень", – написав Федоров у фейсбуці.

      Дізнайтесь, яка зарплата у міністра Федорова

      Що допомогло заощадити бюджетні гроші

      • Зупинили неефективні ІТ-закупівлі.

      Відмовились купувати непотрібні реєстри:

      • потужні сервери для Єдиного держреєстру випадків домашнього насильства (заощадили 38,1 мільйона гривень);
      • сервери для держпідприємства "Інформаційні судові рішення" (заощадили 125,9 мільйона гривень);
      • медичну інформаційну систему, спроєктовану під одного постачальника за вкрай завищеними цінами, для ДУ "Центр охорони здоров’я" Державної кримінально-виконавчої служби (заощадили 115,7 мільйона гривень).
      • Реформували Держспецзв’язку, зменшили на 1 мільярд гривень витрати на його утримання у 2020 році та оптимізували закупівлю обладнання (менше на 102,7 мільйона гривень).
      • Крім того, вдалося заощадити гроші держави за рахунок залучення донорських коштів, партнерських ресурсів, запуску будівельних послуг та іншого.

      Читайте також: Диявол у деталях: що цікавого у бюджеті-2020

       

      Долар має коштувати 10 гривень, – дослідження The Economist
      сьогодні
      10491
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров Бюджет 2020 Бюджет
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Океани людського горя: які наслідки халатності судді Мєлєшак
      Віталій Шабунін 218
      сьогодні , 19:00 Вистріл в холосту: що довів злив аудіозапису з наради Гончарука
      Світлана Заліщук 155
      сьогодні , 07:00 Що найбільше подразнює нашу шкіру та як її захистити
      525
      сьогодні , 17:00 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      9239
      сьогодні , 18:40 Яна Зінкевич: Росія від нас не відчепиться, навіть після смерті Путіна
      Євгенія Мазур 449
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук