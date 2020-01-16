Міністр Федоров похизувався, як заощадив державі 1,4 мільярда гривень
Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що його відомство з початку роботи заощадило близько 1,4 мільярда гривень з бюджету.
"За 4 місяці роботи нашого міністерства з нуля, за підтримки профільних міністрів ми заощадили бюджету України щонайменше 1 380 000 000 гривень", – написав Федоров у фейсбуці.
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Що допомогло заощадити бюджетні гроші
- Зупинили неефективні ІТ-закупівлі.
Відмовились купувати непотрібні реєстри:
- потужні сервери для Єдиного держреєстру випадків домашнього насильства (заощадили 38,1 мільйона гривень);
- сервери для держпідприємства "Інформаційні судові рішення" (заощадили 125,9 мільйона гривень);
- медичну інформаційну систему, спроєктовану під одного постачальника за вкрай завищеними цінами, для ДУ "Центр охорони здоров’я" Державної кримінально-виконавчої служби (заощадили 115,7 мільйона гривень).
- Реформували Держспецзв’язку, зменшили на 1 мільярд гривень витрати на його утримання у 2020 році та оптимізували закупівлю обладнання (менше на 102,7 мільйона гривень).
- Крім того, вдалося заощадити гроші держави за рахунок залучення донорських коштів, партнерських ресурсів, запуску будівельних послуг та іншого.
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