Міністр Федоров похизувався, як заощадив державі 1,4 мільярда гривень

Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що його відомство з початку роботи заощадило близько 1,4 мільярда гривень з бюджету.

"За 4 місяці роботи нашого міністерства з нуля, за підтримки профільних міністрів ми заощадили бюджету України щонайменше 1 380 000 000 гривень", – написав Федоров у фейсбуці. Дізнайтесь, яка зарплата у міністра Федорова Що допомогло заощадити бюджетні гроші Зупинили неефективні ІТ-закупівлі. Відмовились купувати непотрібні реєстри: потужні сервери для Єдиного держреєстру випадків домашнього насильства (заощадили 38,1 мільйона гривень);

сервери для держпідприємства "Інформаційні судові рішення" (заощадили 125,9 мільйона гривень);

медичну інформаційну систему, спроєктовану під одного постачальника за вкрай завищеними цінами, для ДУ "Центр охорони здоров’я" Державної кримінально-виконавчої служби (заощадили 115,7 мільйона гривень).

Реформували Держспецзв’язку, зменшили на 1 мільярд гривень витрати на його утримання у 2020 році та оптимізували закупівлю обладнання (менше на 102,7 мільйона гривень).

Крім того, вдалося заощадити гроші держави за рахунок залучення донорських коштів, партнерських ресурсів, запуску будівельних послуг та іншого. Читайте також: Диявол у деталях: що цікавого у бюджеті-2020