Міністр фінансів Туреччини назвав загрози санкцій США проти Анкари

Американські санкції проти Анкари – це політично мотивований крок, який завдасть шкоди регіональній стабільності.

З такою заявою виступив міністр фінансів Туреччини Берат Албайрак, передає The Hill.

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Турецький чиновник також зазначив, що обмежувальні заходи Вашингтона можуть посилити кризу з біженцями, а також проблему тероризму.

Ці політично мотивовані кроки не тільки вплинуть на світову фінансову систему, але також і на світову торгівлю та стабільність в регіоні. З огляду на те, яких збитків нанесуть санкції регіональній стабільності, вони, на жаль, посприяють хаотичним проблемам, які підживлюють тероризм, а також кризу з біженцями,

– висловився Албайрак на прес-конференції в Парижі після зустрічі зі своїм французьким колегою Бруно Ле Мером.

Як зауважує видання, міністр також підкреслив, що Туреччина на тлі погіршення відносин зі США все більше інвестує в покращення зв'язків з Євросоюзом, зокрема з Францією. За словами Албайрака, нещодавня поведінка адміністрації Трампа зробила відносини Анкари з ЄС ще більш важливими.

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Нагадаємо, США ввели санкції проти Туреччини, після того як країна відмовилася випустити на свободу американського пастора Ендрю Брансона, який перебуває в турецькій в'язниці з 2016 року, де з ним імовірно погано поводяться.