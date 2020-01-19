Міністр Малюська без попередження приїхав у Лук'янівське СІЗО: результат перевірки

Міністр юстиції Денис Малюська 19 січня без попередження відвідав Лук’янівське СІЗО, в якому напередодні виявили низку шокуючих порушень. Чиновника також вразили умови утримання в'язнів і він доручив якнайшвидше розробити чіткі правила розміщення людей.

До Лук'янівського СІЗО міністр юстиції приїхав близько обіду зі своїм заступником Віталієм Василиком.

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Що найбільше вразило Малюську:

Велика концентрація людей, яких утримують у СІЗО занадто довго.

Міністр відзначив, що дехто з ув'язнених провів у СІЗО по 3 роки і більше. Це попри те, що стосовно цих людей немає вироку суду і юридично вони не є винними у скоєнні злочину.



Переповнені камери у Лук'янівському СІЗО / фото з фейсбука Дениса Малюськи

Відсутність чіткого та зрозумілого алгоритму розподілу по камерах.

Умови у будівлях та камерах СІЗО різні. Більше того, камери у жалюгідному стані наповнені повністю, при цьому камери істотно кращого рівня часто порожні. Доручив негайно розробити чіткі і зрозумілі правила розміщення ув’язнених,

– наголосив міністр.



Нормальні приміщення у Лук'янівському СІЗО пустують / фото з фб Дениса Малюськи

Сирість у СІЗО.

Малюська звернув увагу на необхідність негайного покращення вентиляції у будівлях СІЗО, де сирість просто руйнує стіни.



Сирість у Лук'янівському СІЗО / фото з фейсбука Дениса Малюськи

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Неефективне опалення.

Після перевірки чиновник відзначив, що СІЗО опалюється, тож у приміщеннях тепло. Проте у Слідчому ізоляторі опалюють навіть закинуту і невикористовувану будівлю із розбитими вікнами, яка зазнала пошкоджень під час пожежі. Малюська доручив припинити її опалення, щоб не марнувати ресурси.

Міністр додав, що цю закинуту будівлю цього року планують капітально відремонтувати та зробити зразковим об’єктом.



Умови в Лук'янівському СІЗО / фото з фейсбука Дениса Малюськи

Чому виник скандал з умовами утримання в Київському СІЗО?Моніторингова група Секретаріату уповноваженого Ради з прав людини напередодні провела перевірку у Київському СІЗО та виявила низку великих порушень.



Більшість камер, де живуть утримувані, не мають освітлення, з надмірно заґратованими вікнами та вологими стінами. Деякі з приміщень – взагалі без вікон та опалення, через що в'язні закривали віконні рами ковдрами і спали у верхному одязі. При цьому в новому корпусі СІЗО пустують камери у зразковому стані.



Окрім того, у СІЗО виявили багато порушень щодо медичного обстеження та лікування утримуваних.