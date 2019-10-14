Міністр Милованов спростував чутки про зупинку перемовин з МВФ щодо нового траншу

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов запевняє, що інформація про буцімто зупинку переговорів з МВФ щодо чергового траншу є неправдою. За його словами, такі переговори досі тривають.

Цього тижня міністерка фінансів Оксана Маркарова, голова правління НБУ Яків Смолій та сам міністр розвитку економіки у Вашингтоні зустрічатимуться з представниками МВФ, розповів Милованов.

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Британське видання Reuters процитувало слова першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової про те, що перемовини про новий транш призупинено через питання "ПриватБанку". Але це не правда,

– запевнив урядовець.

Ба більше, наголосив він, у питанні "ПриватБанку" немає жодних порушень домовленостей з Міжнародним валютним фондом.

"Тривають суди між державою та колишніми власниками. Держава захищає свою позицію та гроші платників податків. Ніяких рішень чи дій не на користь держави не ухвалено", – пояснив Тимофій Милованов.

Резюмуючи, він попросив формувати власну думку на основі фактів, а також прикріпив пост, якому сама Катерина Рожкова пише про те, що перемовини з МВФ досі тривають.

Що про перемовини з МВФ казала сама Рожкова?

Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова раніше вже наголошувала, що невизначеність подальшої долі "Приватбанку" не закрила двері для домовленостей з МВФ про нову програму співпраці. Таким чином діалог з МВФ триває і триватиме далі.

"Валютний фонд лише уважно слідкує за розвитком ситуації з "Приватбанком" і хоче бути впевнений, що не буде ревізії реалізованої реформи банківського сектору", – пояснила Рожкова.

За якою програмою Україна співпрацює з МВФ?Українська влада та МВФ проводять перемовини про можливість надання нового кредитування Україні в розмірі до 5 мільярдів доларів. Нова програма може замінити попередню короткострокову програму кредитування Stand-by, щоб допомогти Україні подолати складний період президентських та парламентських виборів.