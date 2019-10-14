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      Міністр Милованов спростував чутки про зупинку перемовин з МВФ щодо нового траншу

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      Милованов: Чутки про зупинку діалогу з МВФ щодо траншу – не правда
      Милованов: Чутки про зупинку діалогу з МВФ щодо траншу – не правда

      Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов запевняє, що інформація про буцімто зупинку переговорів з МВФ щодо чергового траншу є неправдою. За його словами, такі переговори досі тривають.

      Цього тижня міністерка фінансів Оксана Маркарова, голова правління НБУ Яків Смолій та сам міністр розвитку економіки у Вашингтоні зустрічатимуться з представниками МВФ, розповів Милованов.

      Цікаво: Жодних компромісів: дві червоні лінії в перемовинах між Україною і МВФ

      Британське видання Reuters процитувало слова першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової про те, що перемовини про новий транш призупинено через питання "ПриватБанку". Але це не правда,
      – запевнив урядовець.

      Ба більше, наголосив він, у питанні "ПриватБанку" немає жодних порушень домовленостей з Міжнародним валютним фондом.

      "Тривають суди між державою та колишніми власниками. Держава захищає свою позицію та гроші платників податків. Ніяких рішень чи дій не на користь держави не ухвалено", – пояснив Тимофій Милованов.

      Резюмуючи, він попросив формувати власну думку на основі фактів, а також прикріпив пост, якому сама Катерина Рожкова пише про те, що перемовини з МВФ досі тривають.

      Що про перемовини з МВФ казала сама Рожкова?

      Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова раніше вже наголошувала, що невизначеність подальшої долі "Приватбанку" не закрила двері для домовленостей з МВФ про нову програму співпраці. Таким чином діалог з МВФ триває і триватиме далі.

      "Валютний фонд лише уважно слідкує за розвитком ситуації з "Приватбанком" і хоче бути впевнений, що не буде ревізії реалізованої реформи банківського сектору", – пояснила Рожкова.

      За якою програмою Україна співпрацює з МВФ?Українська влада та МВФ проводять перемовини про можливість надання нового кредитування Україні в розмірі до 5 мільярдів доларів. Нова програма може замінити попередню короткострокову програму кредитування Stand-by, щоб допомогти Україні подолати складний період президентських та парламентських виборів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Тимофій Милованов НБУ Міністерство економічного розвитку і торгівлі Міністерство фінансів України МВФ Транш МВФ Оксана Маркарова Яків Смолій
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