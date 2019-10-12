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      Міністр Милованов влаштував прийом громадян у фейсбуці

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      Тимофій Милованов відповідає на запитання українців у своєму фейсбуці
      Тимофій Милованов відповідає на запитання українців у своєму фейсбуці / pravda.com.ua

      Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов проводить 12 жовтня прийом громадян у своєму фейсбуці. Там він відповідає на запитання в коментарях до свого посту.

      "Міністр має проводити прийом громадян. Зробимо це тут. Протягом дня пишіть питання, я буду відповідати", – написав Милованов.

      Дізнайтеся більше про міністра економіки Тимофія Милованова

      Першим запитанням до міністра було: "Як життя?" На це Милованов відповів, шо легше, ніж у Київській школі економіки. Зауважимо, що чиновник є президентом цієї школи.

      "Нормально. Легше, ніж у Київській школі економіки. Дві причини. Не потрібно постійно літати в США і назад. Тому зник хронічний джетлег. Також є набагато більше ресурсів. Тобто не потрібно їх шукати, а можна сфокусуватись на роботі", – відповів на питання міністр.

      Ще один користувач запитав у Милованова: "Яка доля землі державної власності у разі прийняття закону про обіг земель? Чи допускається її продаж?"

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      "Поки план такий – передати землю громадам на місця. Вони будуть вирішувати, як їй розпорядитись. Але обмеження на методи продажу – тільки через прозорі електронні аукціони. Можливо, частину землі держава залишить собі в розпорядженні. Наприклад, через стратегічні або економічні причини. Розробка цього в процесі", – відповів міністр.

      Милованов міністр уряд фейсбук

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Тимофій Милованов Міністерство економічного розвитку і торгівлі Кабінет Міністрів України Ринок землі
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