Міністр МЗС прокоментував рішення суду ООН на користь України у справі проти Росії

Міжнародний суд ООН виніс рішення на користь України. Він визнав, що має юрисдикцію у справі України проти Росії. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко переконаний, що рішення Міжнародного суду ООН – це перемога верховенства права та прав людини.

Вадим Пристайко у твіттер написав, що справа України проти РФ може рухатися вперед.

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Він наголосив, що суд довів, що фінансування тероризму в Україні та расова дискримінація в Криму – юрисдикція Міжнародного Суду ООН.

Це справжня перемога України, верховенства права та прав людини. Дякую нашій чудовій команді!

– додав Пристайко.

Про яке судове рішення йдеться?

Суд в Гаазі ухвалив рішення на користь України: він визнав, що має юрисдикцію у справі України проти Росії.

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль пояснювала, що Міжнародний суд ООН мав оголосити своє рішення щодо попередніх заперечень Росії у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Таким чином, суд ООН визнав наявність власної юрисдикції розглядати цю справу та водночас відмовив у розгляді заперечень Російської Федерації про наявність юрисдикції суду в цій справі.

Коментуючи рішення Суду, Олена Зеркаль наголосила, що це велика перемога не лише для України, а загалом перемога верховенства права. І це означає, що Росії доведеться відповідати.

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