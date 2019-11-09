Міністр МЗС прокоментував рішення суду ООН на користь України у справі проти Росії
Міжнародний суд ООН виніс рішення на користь України. Він визнав, що має юрисдикцію у справі України проти Росії. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко переконаний, що рішення Міжнародного суду ООН – це перемога верховенства права та прав людини.
Вадим Пристайко у твіттер написав, що справа України проти РФ може рухатися вперед.
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Він наголосив, що суд довів, що фінансування тероризму в Україні та расова дискримінація в Криму – юрисдикція Міжнародного Суду ООН.
Це справжня перемога України, верховенства права та прав людини. Дякую нашій чудовій команді!
– додав Пристайко.
Про яке судове рішення йдеться?
Суд в Гаазі ухвалив рішення на користь України: він визнав, що має юрисдикцію у справі України проти Росії.
Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль пояснювала, що Міжнародний суд ООН мав оголосити своє рішення щодо попередніх заперечень Росії у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Таким чином, суд ООН визнав наявність власної юрисдикції розглядати цю справу та водночас відмовив у розгляді заперечень Російської Федерації про наявність юрисдикції суду в цій справі.
Коментуючи рішення Суду, Олена Зеркаль наголосила, що це велика перемога не лише для України, а загалом перемога верховенства права. І це означає, що Росії доведеться відповідати.
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