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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Міністр Немчінов про боротьбу уряду з COVID-19: Суть карантину, щоб люди не хворіли одночасно

      - Читать новость на русском
      Олег Немчінов / "Главком"

      Наразі уряд готовий до різних сценаріїв боротьби з коронавірусом. На ситуацію можуть вплинути різні фактори: приміром, як пройде святкування Великодня чи дотримання обсервації людьми, що повернулися з-за кордону.

      Своє уявлення майбутніх сценаріїв з поширенням COVID-19 в Україні переповів міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов в інтерв’ю UA-Times.

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      Є уявлення кількох сценаріїв. Уявлення, коли світло в кінці тунелю, а за світлом – обрив. Є уявлення, коли ти трішки попетляєш, але знайдеш світло та вийдеш на "вузькоколійку". А є уявлення, коли ти виїдеш на світло, а там нормальна пряма дорога і станція, на який ти зійдеш. Тобто, уявлення є, але воно має душе великі варіативні сценарії,
      – розповів він про ситуацію з коронавірусом в Україні.

      За словами міністра, на ситуацію вплине те, як відбудеться Великдень, як вплине закриття кордонів, чи припиниться авіасполучення з осередками зараження.

      "З іншої сторони, люди, які лишаються без роботи в країнах Європи, перетинають державний кордон, їдуть, нехтуючи умовами обсервації до своїх родин, заражають своїх односельців. Тому зараз це буде трошки жорсткіше. За порушення карантину та самоізоляції вводиться штраф, це буде регулюватися. І якщо буде досягнений цей спад, побачимо світло в кінці тунелю", – вважає Немчінов.

      Він також зауважив, що суть карантину в тому, щоб "можливо, і всі перехворіли, але не одночасно".

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу  

      "Проблема Іспанії та Італії полягає в тому, що люди захворіли одночасно. Мої прогнози були гіршими. Я дуже добре пригадую 2009 рік, та локальні можливості Львова, Трускавця, Дрогобича, де були найбільші спалахи. Там одночасно всі лікарні були зайняті. І це через маленький спалах", – пригадав урядовець.

      Він додав: в умовах, які склалися зараз, дуже важливо виконувати карантин. Адже таким чином українці зможуть захистити не тільки свої родини, а й лікарів, які перебувають на першій лінії боротьби з пандемією.

      "Тому сценаріїв є багато. Звичайно, що ми готуємося до різних сценаріїв. Зараз ми йдемо по якомусь проміжному варіанту. З однієї сторони – інфікування продовжується. З іншої – зараз не допущено масове інфікування. Сподіваємося, далі буде ситуацій йти в контрольованому напрямку", – підсумував Немчінов.

      Прості правила, які можуть врятувати життя картинка 24 канал
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Олег Немчінов Кабінет Міністрів України Здоров'я
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