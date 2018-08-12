Міністр оборони РФ відповів погрозами на заклик Німеччини вести діалог з Росією з позиції сили
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що історія показала, до чого ведуть спроби вести діалог з Росією з позиції сили.
Про це глава відомства розповів в інтерв'ю телеканалу "Росія-24", коментуючи висловлювання свого німецького колеги Урсули фон дер Ляйен.
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Після всього того, що Німеччина зробила в нашій країні, я думаю, що там ще років 200 з цього приводу не треба говорити, виступати,
– сказав Шойгу.
Він також порадив звернутися до уроків історії.
"Що ж стосується розмов з позиції сили, знову ж таки – поверніться в історію", – зазначив Шойгу і додав, що якщо його колега не читає книги з історії.
"Запитати у дідусів, як це – розмовляти з Росією з позиції сили. Вони, напевно, зможуть розповісти", – заявив міністр.
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