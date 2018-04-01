Міністр оборони Великобританії звинуватив Путіна у нападі на країну: загроза з боку РФ зростає
Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон переконаний, що за усіма нападами його країну стоїть президент Російської Федерації Володимир Путін, який використовує для цього різноманітні методи.
Про це йдеться у статті для The Telegraph, яку Гевін Вільямсон написав з нагоди 100-ліття Королівських ВПС.
"Загроза Великій Британії з боку РФ зростає. Путін використовує гібридні методи для підривного впливу на інші країни, та має відношення до "безсоромних" кібер-операцій", – переконаний Вільямсон.
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Особливою небезпекою для Великобританії та світу є те, що Росія – ядерна держава, яка активно розробляє ракети великої дальності польоту.
Окрім того, міністр відзначив і отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Солсбері. Саме поведінка Росії у цьому випадку (як саме отруєння, так і згодом після звинувачення) лише посилюють відчуття небезпеки, яке може йти з Москви.
Відтак, за словами Гевіна Вільямсона, його країні "критично необхідно" посилювати оборонний комплекс через зростаючу загрозу з боку РФ.
Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною.
14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. Росія у відповідь оголосила, що висилає стільки ж дипломатів РФ та припиняє діяльність на своїй території міжнародної організації "Британська рада".
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