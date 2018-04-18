03:10
19 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
13°C 10°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
  • неділя
    16°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Повернення російських талантів. Психічні розлади Роскомнадзору
Вєсті Кремля
00:34, сьогодні
Вєсті.UA. Порошенко втратив страх.
Вєсті.UA
00:13, сьогодні
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, 18 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Міністр спорту пояснив, як українські спортсмени можуть поїхати на змагання у Росію

168 Читать новость на русском
Ігор Жданов
Ігор Жданов

Одразу дві українські збірні планують взяти участь у змаганнях на території Росії. Однак державні кошти на це витрачати не будуть.

Нагадаємо, спочатку стало відомо, що українці візьмуть участь у етапі Кубка світу зі скелелазіння, який відбудеться 21-22 квітня у Москві. А згодом і Асоціація спортивної боротьби України прийняли рішення відправити українських борців на чемпіонат Європи у Росію, який відбудеться в Каспійську з 29 квітня по 7 травня. При цьому у Асоціації заявили, що "втратив чинність Наказ, який забороняв участь українських спортсменів у заходах, що проводяться на території Російської Федерації".

Читайте також: Українська паралімпійка отримала "Спортивний Оскар"

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов роз’яснив цю ситуацію. За його словами, міністерство не могло фізично заборонити поїздки спортсменів і тренерів на змагання закордон.

"Тому ми юридично уточнили цей момент в наказі і заборонили державне фінансування участі збірних команд України у змаганнях на території країни агресора. Наголошую – суті рішення це не міняє. Жодних коштів українських платників податків не буде витрачено на такі поїздки. Жодних виплат державних преміальних за участь в таких змаганнях не буде нараховано", – заявив Ігор Жданов.

При цьому міністр наголосив, що "усю моральну відповідальність за самовільну участь в цих змаганнях, безпеку та усі інші наслідки несуть відповідні федерації та персонально ті атлети й тренери, які ризикнуть поїхати до країни агресора".

Теги: Новини політики Новини України Міністерство молоді та спорту Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как Дуров уделал Путина и Роскомнадзор: детали интернет-баталий
18 квітня, 23:00 Как Дуров уделал Путина и Роскомнадзор: детали интернет-баталий
1021
Головні новини 18 квітня: Добкін в суді, Савченко та поліграф, журналістський скандал
18 квітня, 22:16 Головні новини 18 квітня: Добкін в суді, Савченко та поліграф, журналістський скандал
2961
Блокировка интернет-ресурсов в РФ – это нечто большее, чем просто
18 квітня, 22:02 Блокировка интернет-ресурсов в РФ – это нечто большее, чем просто "блокировка"
Злой Одессит 1556
Як будувати, щоб не повторились трагедії в Кемерові та таборі
18 квітня, 21:01 Як будувати, щоб не повторились трагедії в Кемерові та таборі "Вікторія"
Яніна Ткачук 236
Чому Порошенко і Ко не бояться того, що екс-регіонали завтра прийдуть на їхнє місце
18 квітня, 20:00 Чому Порошенко і Ко не бояться того, що екс-регіонали завтра прийдуть на їхнє місце
Олександра Дрік 1799
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук