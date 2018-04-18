Міністр спорту пояснив, як українські спортсмени можуть поїхати на змагання у Росію

Одразу дві українські збірні планують взяти участь у змаганнях на території Росії. Однак державні кошти на це витрачати не будуть.

Нагадаємо, спочатку стало відомо, що українці візьмуть участь у етапі Кубка світу зі скелелазіння, який відбудеться 21-22 квітня у Москві. А згодом і Асоціація спортивної боротьби України прийняли рішення відправити українських борців на чемпіонат Європи у Росію, який відбудеться в Каспійську з 29 квітня по 7 травня. При цьому у Асоціації заявили, що "втратив чинність Наказ, який забороняв участь українських спортсменів у заходах, що проводяться на території Російської Федерації".

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Міністр молоді та спорту Ігор Жданов роз’яснив цю ситуацію. За його словами, міністерство не могло фізично заборонити поїздки спортсменів і тренерів на змагання закордон.

"Тому ми юридично уточнили цей момент в наказі і заборонили державне фінансування участі збірних команд України у змаганнях на території країни агресора. Наголошую – суті рішення це не міняє. Жодних коштів українських платників податків не буде витрачено на такі поїздки. Жодних виплат державних преміальних за участь в таких змаганнях не буде нараховано", – заявив Ігор Жданов.

При цьому міністр наголосив, що "усю моральну відповідальність за самовільну участь в цих змаганнях, безпеку та усі інші наслідки несуть відповідні федерації та персонально ті атлети й тренери, які ризикнуть поїхати до країни агресора".