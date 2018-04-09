Міністр сповістив, коли відремонтують траси Київ – Одеса та Київ – Чоп
На початку травня ремонт на дорогах Київ – Одеса та Київ – Чоп мають завершити.
Про це розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляє "Радіо Свобода".
"Якщо мається на увазі ремонт, то ми повинні завершити Київ – Одеса і Київ – Чоп (в найбільш проблемній ділянці через Карпати) на початку травня. Тобто повністю буде відновлена проїздність", – сказав він.
При цьому міністр наголосив, що мовиться не про капітальний ремонт. Такі роботи, за словами Омеляна, почнуть у 2018-му і вони триватимуть ще 2 – 3 роки.
Джерело: 24 Канал
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