07:29
28 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіпедія за два мільярди. У Росії взялися за "маму"
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 вересня
      Вєсті.UA: Що Богдан робив у Росії. Пендель від Мендель
      Вєсті.UA
      20:34, 27 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Міністр торгівлі США заснув під час промови Трампа: той саме говорив про економіку – відео

      198 Читать новость на русском
      Вілбур Росс позіхає на знімку
      Вілбур Росс позіхає на знімку / Getty images

      Схоже, виступ глави Білого дому для американського міністра торгівлі Вілбура Росса видався занадто монотонним. Політик відверто куняв протягом 15-ти хвилин.

      У цей час Дональд Трамп на 74-й Генасамблеї ООН в Нью-Йорку розповідав про перспективи торгової угоди з Китаєм, позицію США щодо Ірану та закликав союзників збільшити витрати на оборону.

      У нас теж люблять спати на роботі: Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради України: відео

      Всі ці теми, вочевидь, стосувалися сфери діяльності пана Росса. Втім, замість того, щоб слухати американського лідера, він обрав сон. Відео, на якому видно, як американський міністр дає хропака, оприлюднив телеканал CNBC.

      Міністр торгівлі США Вілбур Росс заснув під час виступу Трампа: відео

      Схоже голос Трампа діє на Росса краще снодійного, адже це не перший випадок, коли він куняє під час виступу президента. Минулого разу це сталося у 2017 році ПІД ЧАС ПРОМОВИ Трампа у Саудівській Аравії.

      Дуже люблять: Нардеп від "Слуги народу" приліг відпочити у Раді: курйозне фото

      blog_ava
      Воно існує: у мережі оприлюднили фото Зеленського без Богдана поруч
      сьогодні
      5692
      Теги: Курйозні новини Новини США Дональд Трамп
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленое проклятье Трампа
      сьогодні , 00:00 Зеленое проклятье Трампа
      Іван Яковина 608
      Головні новини 27 вересня: Данилюк звільняється та скандал речниці Зеленського із журналістом
      27 вересня , 22:30 Головні новини 27 вересня: Данилюк звільняється та скандал речниці Зеленського із журналістом
      1566
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      407
      Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      27 вересня , 22:00 Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 929
      Український скандал розколов США: чим це обернеться і що тепер чекає на Трампа
      27 вересня , 21:02 Український скандал розколов США: чим це обернеться і що тепер чекає на Трампа
      Світлана Попова 1087
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук