Міністр торгівлі США заснув під час промови Трампа: той саме говорив про економіку – відео

Схоже, виступ глави Білого дому для американського міністра торгівлі Вілбура Росса видався занадто монотонним. Політик відверто куняв протягом 15-ти хвилин.

У цей час Дональд Трамп на 74-й Генасамблеї ООН в Нью-Йорку розповідав про перспективи торгової угоди з Китаєм, позицію США щодо Ірану та закликав союзників збільшити витрати на оборону.

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Всі ці теми, вочевидь, стосувалися сфери діяльності пана Росса. Втім, замість того, щоб слухати американського лідера, він обрав сон. Відео, на якому видно, як американський міністр дає хропака, оприлюднив телеканал CNBC.

Міністр торгівлі США Вілбур Росс заснув під час виступу Трампа: відео

Схоже голос Трампа діє на Росса краще снодійного, адже це не перший випадок, коли він куняє під час виступу президента. Минулого разу це сталося у 2017 році ПІД ЧАС ПРОМОВИ Трампа у Саудівській Аравії.

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