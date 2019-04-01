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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Міністр юстиції нагадав про необхідність повторної зміни місця голосування перед другим туром

      203 Читать новость на русском
      Як змінити місце голосування
      Як змінити місце голосування / Фото з відкритих джерел

      Павло Петренко нагадав про те, що перед другим туром виборів Президента українцям, що голосують не за місцем прописки потрібно звернутися в центри реєстрації для отримання відповідної довідки.

      У своєму Twitter міністр наголосив, що виборцям потрібно буде підтвердити своє нове місце голосування не пізніше.

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      Звертаюсь до всіх, хто голосує не за місцем реєстрації. Перед другим туром, не пізніше, ніж за 5 днів, вам потрібно буде ще раз звернутись до відповідних центрів реєстрації та підтвердити своє нове місце голосування,
      – написав Петренко.

      Він також висловив сподівання, що у другому турі виборів Президента України візьмуть участь ще більше людей та наголосив, що завдання держави – дати можливість громадянам проголосувати з максимальним комфортом.

      Як змінити місце голосування

      По-перше, необхідно мати документи, які підтверджують цю необхідність

      Наприклад, якщо ви студент, то маєте принести у ДРВ паспорт і довідку з місця навчання. Якщо працівник у відрядженні, то паспорт і довідку з місця роботи, а якщо мешканець без реєстрації, то паспорт і документ про право власності чи оренди житла.

      Далі вам потрібно звернутися до відділу Державного реєстру виборців, та написати відповідну заяву й обрати зручну дільницю для голосування. При цьому необхідно надати документ, який підтверджує причину зміни місця голосування. Ви отримаєте посвідчення з яким потрібно буде прийти на виборчу дільницю та проголосувати.

      Дивіться відео, як пройшли президентські вибори 2019

       

      blog_ava
      Вибори президента України 2019: скільки українців проголосували
      сьогодні
      33521
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Міністерство юстиції
      Джерело: 24 Канал
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