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Міністри, представники держагенств та ІТ бізнесу зберуться на блокчейн-конференції в Києві

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Міністри, представники держагенств та ІТ бізнесу зберуться на блокчейн-конференції в Києві
/ kiev.bc.events/ru

29 березня представники Кабінету міністрів, Верховної Ради і бізнес-спільноти України зберуться на одному майданчику, щоб обговорити цифрове майбутнє країни.

Приводом стане Blockchain&Bitcoin Conference Kyiv – захід, присвячений блокчейну, криптовалюті і ICO.

Це буде V щорічна виставка-конференція від міжнародної компанії Smile-Expo, яка проводить заходи в сфері високих технологій по всьому світу.

Спеціальні спікери

На конференції виступить Артем Афян, співзасновник юридичної фірми Juscutum. Він пояснить, як в Україні і в світі підходять до регулювання сфери токенсейлів. Про ICO також буде говорити спікер з США, партнер в юридичній фірмі CKR LAW LLP Гордон Айнштейн. Він розповість, які юридичні особливості необхідно враховувати при проведенні токенсейлу. А просуванню ICO-проекту присвятить доповідь маркетинговий експерт з Болгарії Алекс Божинов.

В рамках окремої панельної дискусії обговорять можливості появи в Україні регуляторної пісочниці – місцевої Кремнієвої долини. У ній візьмуть участь Олексій Мушак, Олександр Риженко і Костянтин Ярмоленко. Спікери розкажуть, як сильно така пісочниця полегшить життя блокчейн-проектам в Україні, як саме будуть заохочуватися високотехнологічні розробки і як буде проходити тестування законів по криптоактивам.

На конференції виступлять ще більше трьох десятків спікерів, серед яких Павло Петренко, Володимир Омелян, інвестори, підприємці, розробники, юристи, трейдери, маркетингові експерти, фінансові аналітики та автори ICO-проектів.

Конференція пройде в два потоки:

• Finance & Regulation. Тут спікери обговорять питання регулювання криптоактивів і розкажуть про особливості використання блокчейна в бізнесі: юридичні та інвестиційні аспекти.

• Development & Tokenization. В рамках цього потоку експерти детально розберуть технічні особливості блокчейна, а також розкажуть про методи токенізаціі економіки і користь, яку вона може принести.

Виставкова зона

На останній київській блокчейн-конференції в 2017 р від Smile-Expo зібралося 40 експонентів. Цього разу виставка буде ще масштабнішою: стенди займуть 70 компаній.

Серед них – MyRig і AsicTrade, які постачають майнінговое обладнання. Вони привезуть з собою "залізо", блоки живлення і рішення для майнінгових ферм. Свій стенд буде і у Cointraffic, яка створила рекламну платформу для просування проектів в Інтернеті через сайти криптовалютну і блокчейн-тематики. Компанія Unibright продемонструє готові комплексні рішення для підприємців, які бажають впровадити блокчейн в бізнес. А інвестори зацікавляться стендом компанії Krypton Capital, що утворила фонд для інвестування в криптопроекти.

Майданчик

Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv пройде в сучасному конгресно-виставковому комплексі "Парковий". Сьогодні його вибирають найбільші міжнародні та національні компанії: тут проходять наймасштабніші і знакові заходи України. КВЦ "Парковий" розташовується в центрі ділового і культурного життя української столиці за адресою: Паркова дорога, 16а.

Детальна програма заходу і реєстрація – на сайті Blockchain&Bitcoin Conference Kyiv.

Теги: Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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