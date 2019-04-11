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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Міністри оборони США і Австрії обговорили шляхи протистояння загроз зі сторони РФ і Китаю

      35 Читать новость на русском
      Пентагон
      Пентагон / Фото з відкритих джерел

      Керівники оборонних відомств обох держав Патрік Шенахен і Маріо Кунасек провели переговори, в ході яких обговорили шляхи співпраці та кроки щодо посилення безпеки в Європі, зокрема на тлі загроз з боку Росії і Китаю.

      За підсумками зустрічі, яка проходила у Пентагоні, сторони дійшли згоди щодо спільного посилення оборонних можливостей Австрії у Європі. Також на рівні міністрів було обговорено графіки проведення спільних військових навчань.

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      Зокрема міністри обговорили низку оборонних питань, середяких зусилля, спрямовані на вирішення спільних безпекових проблем, які можуть надходити зі сторони Китаю та Росії в Центральній і Південно-Східній Європі, а також провідну роль Австрії в стабілізації та євроінтеграційних зусиллях країн Західних Балкан.

      Американський міністр Патрік Шенахен висловив подяку австрійському колезі Маріо Кунасеку за підтримку Австрією ініціатив ЄС щодо підвищення військової мобільності в Європі, та наголосив, що це посилює колективну безпеку і здатність НАТО швидко реагувати на нові загрози.

      Австралійський міністр наголосив на важливості спільної роботи щодо посилення загальної безпеки.

      Це важливо не тільки для для Європи, але, зокрема, для Австрії, враховуючи також нашу безпеку, а також стабільність у регіоні. Я дуже хотів би подякувати вам за вашу співпрацю в багатьох сферах. Ми сподіваємося на подальше співробітництво,
      – заявив Маріо Кунасек.

      Австрія, США,
      Міністри оборони США та Австрії під час зустрічі у Пентагоні // @DeptofDefense

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      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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