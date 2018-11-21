Міністром у справах ветеранів України може стати нардеп Фріз

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував призначити нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Ірину Фріз міністром у справах ветеранів.

Про це повідомляє урядовий портал.

Окрім того, за підсумками консультацій з парламентською коаліцією та керуючись нормами законодавства, Гройсман вирішив скерувати до Верховної Ради подання на призначення на посаду міністра фінансів Оксани Маркарової, яка наразі виконує обов’язки міністра.

Нагадаємо, 14 листопада, Кабінет міністрів схвалив створення Державної служби України у справах ветеранів. Нова служба стане спадкоємицею ліквідованої Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО, штат працівників відомства становитиме 150 осіб.



За місяці до цього, 27 лютого, Верховна Рада рекомендувала Кабміну створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня уряд розпочав цей процес.



7 листопада під будівлею Кабміну кількасот активістів вимагали створити нарешті Міністерство у справах ветеранів.

Хто така Ірина Фріз? Народний депутат України 8-о скликання, член партії "Блок Петра Порошенка". У парламенті обіймає посади: голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету з питань національної безпеки і оборони; член Постійної делегації у Парламентській асамблеї ГУАМ, заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ. Фріз є автором законопроекту, згідно з яким російські журналісти позбулися акредитації в державних органах влади України.



9 вересня 2016 року Фріз очолила постійну делегацію України в Парламентській асамблеї НАТО. Автор закону про внесення змін до законодавства із відновлення курсу України на членство в НАТО. У квітні 2015 року приєдналася до робочої групи при Адміністрації Президента з розробки Концепції Сил Спеціальних операцій Збройних Сил України.