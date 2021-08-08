У пам'ять про Ройтбурда: Мінкульт обіцяє втілити в життя мрію митця

Художник Олександр Ройтбурд довгий час мріяв створити в Одесі музей сучасного мистецтва. Міністерство культури й інформаційної політики візьметься за втілення цієї ідеї в пам'ять про митця.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що ідею Олександра Ройтбурда повинні втілити в життя.

До теми Його полотна будуть нашим культурним спадком, – Зеленський відреагував на смерть Ройтбурда

Ройтбурд не втрачав оптимізму

Олександр Ткаченко розповів, що нещодавно він бував в Одеському художньому музеї, який очолював художник. За словами міністра, митець попри хворобу, не втрачав оптимізму та почуття гумору. Також він не припиняв працювати на благо музею.

Останнім часом він хворів. Але не втрачав силу духу, почуття гумору та мав великі плани – не тільки розбудови та реставрації Одеського художнього музею. Нещодавно надав документи в міністерство щодо реставраційних робіт,

– розповів Ткаченко.

Також міністр розповів, що Олександр Ройтбурд із захопленням розповідав йому при зустрічі про виставку сучасного мистецтва, яка скоро має відбутися в музеї. Однак художник не дожив до дня її відкриття.

Тепер, за словами Ткаченка, міністерство мусить втілити в життя велику мрію митця – створити в Одесі музей сучасного мистецтва, щоб увічнити пам'ять Ройтбурда.

Міністр також висловив співчуття рідним та друзям митця.

Смерть Олександра Ройтбурда: головне