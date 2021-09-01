У листі мовиться, що для такого рішення немає правових підстав. Його підписала заступниця міністра культури Світлана Фоменко.

Раніше Помер Олександр Ройтбурд: під Одеський художній музей почали приносити квіти – фото

Чому в Мінкульті відмовили

У своєму рішенні міністерство посилається на постанову Кабміну "Про ефективне використання державних коштів". Вона забороняє ініціювати надання закладам статусів національного, академічного чи дослідницького.

Однак у документі вказали кілька установ, на які не поширюється ця заборона:

Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції гідності;

Музей історії міста Києва;

Музей космонавтики ім. Корольова.

Одеський художній музей не входить до цього списку.

Хто про це просив

"Цензор.нет" повідомив, що лист із проханням надати статус національного музею написав голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький. Його надіслали на ім'я міністра культури Олександра Ткаченка 17 серпня.

Там мовилося про те, що Одеський художній музей дотримується всіх стандартних вимог до музейних закладів. Тобто підтримує важливі національні проєкти, а також активно взаємодіє з музейною громадськістю всієї країни. Окрім цього, музей називали "туристичним магнітом".

За це боровся Ройтбурд

Слід зазначити, що 8 серпня помер директор цієї установи Олександр Ройтбурд. Художник тривалий час боровся за те, щоб музею надали статус національного.

Якщо це б трапилося, музей перейшов би з обласного бюджету на державний. Відповідно, збільшилося б фінансування.



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