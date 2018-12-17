Мінкульт незаконно вимагає від забудовників узгодження дозволів

Днями відомий київський забудовник, засновник компанії Taryan Group Артур Мхітарян заявив, що його шантажує СБУ і вимагає за вирішення питань з Міністерством культури 1 мільйон доларів. За словами Артура Мхітаряна, за останні два роки, штучно створені бар'єри для отримання погоджень в Міністерстві культури і організована корупційна "годівниця".

"Цензор.НЕТ" розповідає, що відбувається на ринку нерухомості і чому будівельні компанії бунтують.

Кожна корупційна схема має своє ім'я. Як пише видання "Нашi гроші", заступника міністра культури Тамару Мазур на будівельному ринку знають багато. У Мінкульт вона прийшла з Верховної Ради, бувши помічником нардепа Павла Петренка. Фактично вся вертикаль Мінкульту з охорони культурної спадщини – колишні юристи Мін'юсту. У тому числі начальник Управління охорони культурної спадщини та заповідників Олександр Єпіфанов.

"За великий хабар можна узгодити з Міністерством культури будь-які будівельні роботи в будь-якому історично-цінне місці. Без хабара забудовник неодмінно отримає відмову з розмитим формулюванням. А все, тому що саме в руках Мазур і Єпіфанова знаходиться своєрідний важіль впливу на містобудівну діяльність, надання дозволів і погоджень на будівельні роботи в історичних ареалах міст, на реконструкцію або знесення будинків-пам'яток...", – пише громадська організація "Стоп корупції".

Нищук цю тему не коментує, як і питання охорони культурної спадщини, видані і не видані документи Мінкульту.

Ірина Карманова, член Науково-Методичної Ради Мінкульту вважає, що причиною може бути акторська кар'єра Нищука.

"Чоловік Тамари Мазур, Артем Янчук є сином кінорежисера Олеся Янчука, який знімав в своїх фільмах актора Нищука", – пише у своїх статтях Ірина Карманова.

Сама ж Тамара Мазур ніяк не коментує ці теми.

При цьому потрібно назвати кілька фактів про те, чому Мінкульт не має права погоджувати документи ІМО. По-перше, ні законами України, ні постановами КМУ необхідність отримання погодження ІМО в Мінкульті не передбачена і навіть не визначений сам термін "історико-містобудівне обґрунтування". По-друге, вимога Мінкульту узгоджувати ІМО прийнято без дотримання процедур "методичними рекомендаціями" самого Мінкульту, які не узгоджуються в Міністерстві юстиції, але фактично застосовується як обов'язковий акт, попри його номінальний рекомендаційний характер. По-третє, право вести будівельні роботи видає ДАБІ. Процедура його отримання не передбачає узгодженого ІМО.

Нагадаємо, раніше народний депутат Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook розповів про те, що чиновники СБУ, ГПУ, Мінкульту відверто шантажують підприємців будівельної галузі з метою отримання величезних сум хабарів.

"Як тільки ти починаєш підготовку будівельних робіт, тебе "запрошують на розмову" в правильні кабінети, показують матеріали кримінального провадження і наполегливо малюють, скільки і кому треба занести, щоб потрібні документи в Міністерстві культури виявилися підписаними", – пише народний депутат.

Також потрібно нагадати, що раніше в мережі з'явилося публічне відеозвернення засновника Taryan Group Артура Мхітаряна до президента України, в якому він заявляє про вимагання з боку СБУ в розмірі 1 мільйона доларів за отримання дозвільних документів Мінкульту.