Мінкульт погодив демонтаж пам'ятника російському полководцю у Києві

У середу, 26 грудня, експертна комісія Міністерства культури України погодила рішення, яке дозволить перенести пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову з подвір'я Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова міністр культури Євген Нищук.

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За його словами, за перенесення пам'ятника члени комісії проголосували одноголосно.



Експертна комісія Мінкульту

Нищук розповів, що про необхідність такої ухвали він неодноразово обговорював впродовж декількох років: і у ЗМІ, й у спілкуванні з керівництвом навчального закладу – зокрема з Героєм України Ігорем Гордійчуком.

Ухвалення рішення щодо пам'ятки місцевого значення – це процес, до якого причетне не лише Міністерство культури. Вочевидь, комусь було вигідне зволікання. І, як наслідок, спекуляції та перекручування,

– наголосив міністр культури.

Хто такий Олександр Суворов?Відомий російський полководець. Один із засновників російської військової справи. Був організатором придушень національно-визвольних повстань та депортацій, які відзначалися жорстокістю та мали ознаки геноциду. Зокрема придушення Коліївщини в Правобережній Україні й повстання Костюшка, а також — депортації кримських християн до Російської імперії у 1778 році.

Міністр також додав, що радий через те, що ця подія – важлива для України й для нього особисто.