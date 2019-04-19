Мінкульт визнав незаконною забудову Літнього театру в Одесі: що далі

Заступниця міністра Міністерства культури України Тамара Мазур заявила, що демонтаж і будівельні роботи на території Літнього театру в Одесі є незаконними.

Замміністра підтвердила, що територія Літнього театру є частиною пам’ятки місцевого значення Міського саду. Вона прибула за зверненням волонтерів ініціативної групи публічного простору, які інформували про порушення пам’ятко-охоронного законодавства.

Читайте також: Мустафу Найєма облили нечистотами в Одесі: фото та відео

Як відомо, від Мінкульту вимагають невідкладно вжити заходів щодо захисту Літнього театру, винести припис про усунення порушень вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини" та зупинити будь-які роботи на території Літнього театру.

"Будь-які роботи, які проводяться зараз на пам’ятці, є незаконними. На сьогоднішній день орган культурної спадщини обласної державної адміністрації в Одеській області виніс відповідний припис про припинення робіт. Наступного тижня Міністерство культури направить в Літній театр спеціалістів для обстеження історичного ареалу, інспектування ситуації та складання припису про припинення будь-яких робіт, які не погодженні і проводяться на території пам’ятки", – сказала Мазур.



Будівельники продовжують незаконні демонтажні роботи в Літньому театрі / фото 24 канал

Вона повідомила, що жодної дозвільної документації на проведення будь-яких робіт в Мінкульті немає і що місцевий орган охорони культурної спадщини Одеської облдержадміністрації також жодні папери не погоджував.

До того ж, ініціативна група волонтерів Літнього театру вимагала у Мінкульту накласти на забудовників – ТОВ "Літній театр", ТОВ "Міський літний театр" і ТОВ "Стар строй юг" – фінансові санкції, передбачені ст. 44 Закону України "Про захист культурної спадщини".

Тамара Мазур повідомила, що Мінкульт має спочатку офіційно оглянути територію пам’ятки, зафіксувати все, що там відбувається, і вжити заходів згідно з чинним законодавством.



Сьогодні одесити вчергове протестували проти незаконної забудови Літнього театру / фото 24 канал

Якщо експерти знайдуть причини для накладання штрафних санкцій, очевидно, ми це зробимо. Але найперше має бути акт огляду пам’ятки і припис про припинення будь-яких робіт, адже роботи проводяться без дозволу органів охорони культурної спадщини,

– підсумувала замміністра Мінкульту.

Нагадаємо, що майбутню долю території мають визначити відповідно до її статусу парку-пам'ятки після громадського обговорення, проведення відкритого архітектурного конкурсу та дотримання всіх законних процедур.

Що відбувається з Літнім театром в Одесі?

12 квітня зранку приватні охоронці, "тітушки" та будівельники вдерлися на територію вільного простору для одеситів, пам’ятки місцевого значення – Літнього театру і розпочали будівельні та демонтажні роботи. Це робиться під прикриттям, нібито, реалізації проекту благоустрою колишнього КВН-ника Дмитра Шпинарьова, якому 28 березня виконком Одеської міськради в закритому режимі дав зелене світло. Громадські діячі повідомляють, що це незаконно, бо немає дозволу Мінкульту.



Вони вважають проект ширмою для будівництва 8-поверхового ТРЦ дочірньою фірмою СП "Солінг "власника" Одеси та бізнес-партнера одеського мера Геннадія Труханова Володимира Галантерника. Такі дії викликали спротив громадськості. Відтак сотні одеситів 13 квітня протестували проти будівництва. Окрім того, ведеться судова тяганина задля визнання незаконними та припинення будівельних робіт, а також відміни наданих СП "Солінгу" містобудівних умов та обмежень.



Окрім того, почався натиск на активну громадськість. Пов’язані з місцевою владою "тітушки", які з'явились там разом з будівельниками, 14 квітня обмежили вхід на територію публічного простору і вдались до погроз фізичної розправи. 15 квітня одесити офіційно звернулись до міністра культури Євгена Нищука та міністра МВД Арсена Авакова з проханням вплинути на ситуацію і зупинити скандальну забудову.