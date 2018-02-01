Міноборони Росії опитує військових, чи готові вони придушувати мітинги
Міністерство оборони Росії проводить анкетування серед військовослужбовців, запитуючи, чи готові вони брати участь у придушеннях протестів.
Про це у своєму Twitter повідомив російський опозиціонер Олексій Навальний.
Анкети Міноборони Росії були продемонстровані у випуску новин на You-Tube-каналі "Навальний Live".
"Яке цікаве анкетування проводить Міністерство оборони серед солдатів. "Хто з "прозахідних політиків" найбільш популярний на вашу думку?". "Як ви ставитеся до "несанкціонованих зборищ "опозиції?", "Чи готові ви виконувати наказ по силовому придушенню осіб, які закликають до силової зміни конституційного ладу?", – мовиться у повідомленні Навального.
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На каналі "Навальний Live" також повідомили, що існує окрема анкета для анонімного голосування, в якій під №15 стоїть питання: "Хто з ваших товаришів по службі відкрито закликає не брати участі у виборах?". Так, очевидно, що російських військовослужбовців закликають доносити на товаришів по службі, що бойкотують вибори президента країни.
Додамо, що зображення анкет узято з Twitter російського солдата строкової служби Владислава Тазманова, який працює на російській радіолокаційній станції. Проте наразі акаунт солдата вже видалений.
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