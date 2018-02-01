Міноборони Росії опитує військових, чи готові вони придушувати мітинги

Міністерство оборони Росії проводить анкетування серед військовослужбовців, запитуючи, чи готові вони брати участь у придушеннях протестів.

Про це у своєму Twitter повідомив російський опозиціонер Олексій Навальний.

Анкети Міноборони Росії були продемонстровані у випуску новин на You-Tube-каналі "Навальний Live".

"Яке цікаве анкетування проводить Міністерство оборони серед солдатів. "Хто з "прозахідних політиків" найбільш популярний на вашу думку?". "Як ви ставитеся до "несанкціонованих зборищ "опозиції?", "Чи готові ви виконувати наказ по силовому придушенню осіб, які закликають до силової зміни конституційного ладу?", – мовиться у повідомленні Навального.

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Какое интересное анкетирование ведёт Министерство обороны среди солдат.

- Кто из "прозападных политиков" наиболее популярен по вашему мнению?

- Как вы относитесь к "несанкционированным сборищам" оппозиции?

- Готовы ли вы выполнять приказ по силовому подавлению лиц, которые... pic.twitter.com/fV1pd6TyvQ — Alexey Navalny (@navalny) 1 лютого 2018 р.

На каналі "Навальний Live" також повідомили, що існує окрема анкета для анонімного голосування, в якій під №15 стоїть питання: "Хто з ваших товаришів по службі відкрито закликає не брати участі у виборах?". Так, очевидно, що російських військовослужбовців закликають доносити на товаришів по службі, що бойкотують вибори президента країни.

Додамо, що зображення анкет узято з Twitter російського солдата строкової служби Владислава Тазманова, який працює на російській радіолокаційній станції. Проте наразі акаунт солдата вже видалений.