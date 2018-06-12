Міноборони України ігнорує рішення Стокгольмського арбітражу і вже 11 років обманює інвестора

Ізраїльський бізнесмен і інвестор Йешаягу Ландау вже 11 років не може добитися від Міністерства оборони України виконання зобов'язань за інвестиційним договором з ним, незважаючи на рішення на його користь, яке виніс Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма (Стокгольмським арбітражем).

Про це свідчать дані листи, який опинився в розпорядженні ForumDaily від інвестора, адресованого міністрові у справах Єрусалима і Спадщини, міністру щодо захисту навколишнього середовища, главі спільної україно-ізраїльської комісії з питань торгово-економічного співробітництва Зєев Елькін. Про це повідомляє американський сайт ForumDaily.

З документа випливає, що в 2000 році Міністерство оборони активно шукало інвестора для розвитку своїх непрофільних активів. У їх числі опинився і готель "Козацький", до складу якого входять три будівлі в Києві.

Йешаягу Ландау вирішив вкласти гроші в це підприємство, сторони підписали відповідний договір. Згідно з документами, інвестор повинен був вкласти гроші в повну реконструкцію готелю для військовослужбовців на вул. Антонова і зробити капітальний ремонт двох інших приміщень, що входять до складу готелю (вони розташовані на вулиці Михайлівська та в провулку Шевченка поруч з площею Незалежності в центрі Києва). Останні два приміщення передбачалося використовувати в комерційних цілях. Перші кілька років договір виконувався, але в 2007 році українська сторона позбавила інвесторів доступу до будівель, не пояснивши причин таких дій.

"До листопада 2007 року компанії-інвестори повністю виконували свою частину договору, вклавши в реконструкцію близько 6,5 мільйонів доларів... З листопада 2007 року по сьогоднішній день ми позбавлені можливості виконувати договір. Сталося це без пояснення причин і, незважаючи на численні переговори та втручання багатьох урядовців, на сьогодні ситуація залишилася невирішеною", – йдеться в листі Ландау.

Після декількох років безуспішних переговорів у 2010 році інвестор звернувся до Стокгольмського арбітражу, який є основним місцем вирішення міжнародних суперечок цивільно-правового характеру.

У вересні 2011 року арбітраж виніс рішення, в якому прийшов до висновку про дійсність договору між Міноборони України та Ландау про спільну діяльність і обов'язковості його виконання для всіх її підписали.

"У 2014 році це рішення було імплементовано в Україні, і я був впевнений, що тепер я продовжу виконувати взяті на себе зобов'язання за договором, завершу реконструкцію готелю, а українська сторона отримуватиме з цього проекту прибуток. Однак, історія триває по сьогоднішній день", – пише Ландау в листі.

На підтримку інвестора виступили 85 членів парламенту України, які підписали звернення до прем'єр-міністра країни з проханням передати непрофільне для Міністерства оборони підприємство до Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Втім, поки рішення прийнято не було.

Саме Міноборони вважає, що договір з інвесторами є недійсним, оскільки був укладений без узгодження з Фондом державного майна України. Хоча у інвестора є лист від Фонду держмайна, датоване 2001 роком, в якому говориться, що для цієї угоди згоду Фонду не потрібно.

"В підприємство 11 років не вкладаються гроші (для такого виду бізнесу, як готельний, це немислимо), майно арештоване за рішенням від 30 вересня 2011 року, готель працює тільки через розрахунок готівкою, і мені абсолютно незрозуміла позиція Міністерства оборони України – воно і вкладати кошти, необхідні для розвитку цього підприємства, не бажає, і не бажає виконувати рішення того ж міжнародного суду, в якому український "Нафтогаз України" домігся правди від російського "Газпрому", – пише Ландау.

Незважаючи на всі негаразди, інвестор готовий продовжувати виконувати свої зобов'язання за договором, але вимагає від української сторони отримання доступу до готелю.

У пошуках справедливості він просить винести ситуацію з готелем на розгляд спеціальної міжурядової торгової комісії з питань зони вільної торгівлі, інвестклімату та поглиблення торговельних відносин між Україною та Ізраїлем, яке відбудеться 17-19 червня в Тель-Авіві. Там будуть вестися переговори про встановлення зони вільної торгівлі між двома країнами, які можуть опинитися під загрозою через небажання української сторони виконувати підписані договори і рішення міжнародного суду, через який країна сама недавно домоглася справедливості в газовому конфлікті з Росією.