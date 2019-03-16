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      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Міномети з дефектами: журналісти розкрили оборонні схеми ще у 2018 році

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      Ім'я Олега Гладковського не вперше фігурувало у корупційних скандалах. У 2018 році розслідування про оборудки, які він прокручував разом із керівником профільного комітету парламенту Сергієм Пашинським, опублікувало видання "Новоє врємя".

      У 2018 році Голова парламентського комітету нацбезпеки й оборони Сергій Пашинський називав провокаторами журналістів, які виявили корупційну схему на закупівлі БМП для армії.

      Читайте також: Порошенко знав про корупцію в оборонці та має договорняки з олігархами, – журналіст

      Бойова машина піхоти

      З'ясували, що Міноборони перекупила у польської компанії-прокладки 200 одиниць за 40 мільйонів доларів. Хоча ця фірма купила техніку в Чехії у вісім разів дешевше.


      Звідки й за яку ціну збирають БМП

      Журналісти з'ясували, що Україна через компанію у Кіпрі поставила Сербії 109 пакетів детонаторів за ціною всемеро заниженою від ринкової. У шахраїв осіло 600 мільйонів євро. Сергій Пашинський тоді обурився, бо журналісти назвали кураторами схеми тепер вже скандально відомого екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, самого Пашинського та його сина.

      БМП
      БМП

      Тоді НАБУ порушило за цими фактами справу і почало власне розслідування. А журналісти виявили ще одну схему закупівлі БМП-1 через кіпрську прокладку.

      В результаті цього ми недоотримали цілий механізований батальйон БМП, бо наші польські партнери хочуть їх продати дорожче в іншу країну. В мене виникають питання чи цей журналіст не працював на ФСБ?
      – прокоментував розслідування Голова парламентського комітету нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський.

      Детективи і прокурори вручили підозри по кейсах з кіпрськими прокладками чинному та колишньому керівникам "Спецтехноекспорту" та ще трьом працівникам. Проте поки не зрозуміло чи фігурує у справі Пашинський-молодший.

      "Молот"

      Експерти згадують ще й про виробництво горезвісних мінометів "Молот". За останні кілька років вони вибухали дев'ять разів. Через це загинуло п'ятеро військовослужбовців і близько 10 отримали поранення.

      Молот
      "Молот"

      Моніторинг ДФС виявив, що при виробництві "Молотів" теж використовувався ряд фірм з ознаками фіктивності, а військова прокуратура нарахувала збитків на 7 мільйонів гривень.

      Ці міномети молот складали різні підприємства, а не український завод. Міноборони заплатило за них і прийняло з дефектами, проте зараз їх вже списали й не використовують,
      – пояснив експерт організації State Watch Гліб Канєвський.

      Дві справи про розкрадання НАБУ вже направило до суду. Одна щодо розкрадання коштів на закупівлі палива, інша – для двигунів танків в Росії Львівським бронетанковим заводом. Таку колосальну кількість крадіжок в армії експерти пов'язують з засекреченням оборонної сфери.

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з'ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.
      До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський, екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.

      11 березня з'явилась нова частина розслідування, де виявилось, що в ГПУ і СБУ брали хабарі за закриття справ щодо розкрадання в "Укроборонпромі", а також причетність НАБУ.

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      Автор: Анна Калюжна, Єгор Скоріна
      Теги: НАБУ Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Новини України Сергій Пашинський Журналісти ЗМІ Міністерство оборони України
      Джерело: 24 канал
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