Міномети з дефектами: журналісти розкрили оборонні схеми ще у 2018 році

Ім'я Олега Гладковського не вперше фігурувало у корупційних скандалах. У 2018 році розслідування про оборудки, які він прокручував разом із керівником профільного комітету парламенту Сергієм Пашинським, опублікувало видання "Новоє врємя".

У 2018 році Голова парламентського комітету нацбезпеки й оборони Сергій Пашинський називав провокаторами журналістів, які виявили корупційну схему на закупівлі БМП для армії.

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Бойова машина піхоти

З'ясували, що Міноборони перекупила у польської компанії-прокладки 200 одиниць за 40 мільйонів доларів. Хоча ця фірма купила техніку в Чехії у вісім разів дешевше.





Звідки й за яку ціну збирають БМП



Журналісти з'ясували, що Україна через компанію у Кіпрі поставила Сербії 109 пакетів детонаторів за ціною всемеро заниженою від ринкової. У шахраїв осіло 600 мільйонів євро. Сергій Пашинський тоді обурився, бо журналісти назвали кураторами схеми тепер вже скандально відомого екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, самого Пашинського та його сина.



БМП



Тоді НАБУ порушило за цими фактами справу і почало власне розслідування. А журналісти виявили ще одну схему закупівлі БМП-1 через кіпрську прокладку.

В результаті цього ми недоотримали цілий механізований батальйон БМП, бо наші польські партнери хочуть їх продати дорожче в іншу країну. В мене виникають питання чи цей журналіст не працював на ФСБ?

– прокоментував розслідування Голова парламентського комітету нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський.

Детективи і прокурори вручили підозри по кейсах з кіпрськими прокладками чинному та колишньому керівникам "Спецтехноекспорту" та ще трьом працівникам. Проте поки не зрозуміло чи фігурує у справі Пашинський-молодший.

"Молот"

Експерти згадують ще й про виробництво горезвісних мінометів "Молот". За останні кілька років вони вибухали дев'ять разів. Через це загинуло п'ятеро військовослужбовців і близько 10 отримали поранення.



"Молот"

Моніторинг ДФС виявив, що при виробництві "Молотів" теж використовувався ряд фірм з ознаками фіктивності, а військова прокуратура нарахувала збитків на 7 мільйонів гривень.

Ці міномети молот складали різні підприємства, а не український завод. Міноборони заплатило за них і прийняло з дефектами, проте зараз їх вже списали й не використовують,

– пояснив експерт організації State Watch Гліб Канєвський.

Дві справи про розкрадання НАБУ вже направило до суду. Одна щодо розкрадання коштів на закупівлі палива, інша – для двигунів танків в Росії Львівським бронетанковим заводом. Таку колосальну кількість крадіжок в армії експерти пов'язують з засекреченням оборонної сфери.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з'ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський, екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.



11 березня з'явилась нова частина розслідування, де виявилось, що в ГПУ і СБУ брали хабарі за закриття справ щодо розкрадання в "Укроборонпромі", а також причетність НАБУ.