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      Міносвіти хоче змінити умови вступу в коледжі й технікуми: як відбуватиметься процес

      1231 Читать новость на русском
      Вступ-2020
      Вступ-2020 / thoughtco.com

      У міністерстві пропонують спростити програми навчання, а також приймати від абітурієнтів для вступу у ці навчальні заклади сертифікати ЗНО 4 років. Окрім того, замість ЗНО можна буде також складати іспити під час вступу на власний розсуд у будь-яких комбінаціях.

      Такі пропозиції щодо вступу абітурієнтів у 2020 році подані на громадський розгляд Міністерством освіти і науки України.

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      Слід наголосити: у разі подачі результатів ЗНО бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25%.

      Ми повинні віддати перевагу тій формі вступного випробування, яка користується більшою суспільною довірою. Оскільки більшою суспільною довірою користується ЗНО, то ми встановили, що різницю між ними повинна складати 25%. Це дозволить надавати перевагу вступникам з результатами ЗНО,
      – наголошують у Міносвіти.

      Про які нововведення йдеться?

      • Вступники на основі 11-ти класів зможуть подати для вступу сертифікати ЗНО з визначених предметів або складати вступні іспити на власний розсуд у будь-яких комбінаціях.
      • У разі подачі результатів ЗНО бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25%.
      • Вперше для вступу на основі 11-ти класів ви зможете подавати сертифікати ЗНО 4 років: 2017 (окрім іноземних мов), 2018, 2019 та 2020 років з усіх предметів.
      • Вступати у заклади фахової передвищої освіти на навчання за скороченою програмою зможуть не тільки ті, хто має диплом кваліфікованого робітника, але й ті, хто раніше здобув вищу освіту.
      • Можна отримати другу, третю та будь-яку наступну фахову освіту за бюджетні кошти.
      • Прийняття заяв і документів для тих, хто вступає на базі 9-ти класів буде з 1 до 13 липня, вступні іспити та творчі конкурси — з 14 до 21 липня, зарахування на бюджет — не пізніше 18:00 29 липня.
      • Для тих, хто вступає на базі 11-ти класів, реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 липня.
      • Однією з умов для зарахування всіх вступників – це укладений договір про надання освітніх послуг між закладом та вступником (за участю батьків або законних представників — для неповнолітніх вступників), зокрема при вступі на бюджет.

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      Теги: Новини України ЗНО Освіта Міністерство освіти та науки України
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