Міносвіти пропонує забрати у киян пріоритетність у черзі в дитячі садки столиці, – нардеп

Міністр освіти Лілія Гриневич просить мера Києва Віталія Кличка позбавити дітей-киян пріоритетності навчання в дитячих садках столиці.

Про це повідомив народний депутат і радник мера Києва Дмитро Білоцерківець в соціальній мережі Facebook.

"Прочитав лист міністра освіти Лілії Гриневич меру Києва з вимогою переглянути рішення Київради, в якому вводиться пріоритетність для дітей-киян у столичних садках. Фактично міністр пропонує, щоб київська мерія відмовилася від надання безкоштовного навчання для дітей-киян і від права на першочерговість у електронній черзі в дитячі сади для громадян, які офіційно є зареєстрованими в Києві. Така вимога викликає, як мінімум, здивування", – вважає парламентар.

За його словами, в столиці з 2014-го по 2018 рік черга в садах скоротилася з 12 тисяч дітей до 4 тисяч.

"Це пов'язано як з будівництвом нових садів, так і з ремонтом і реконструкцією старих. Але на цьому реформа не закінчується, адже з'являється необхідність оптимізувати наявний обмежений ресурс для вирішення проблеми громади. Ускладнює ситуацію і те, що зараз фінансування дитячих садків повністю лежить на місцевій владі. Кабінет міністрів у особі профільного Міністерства так і не вирішив проблему додаткового фінансування з боку державного бюджету. Питання навчання іногородніх дітей МОН і зовсім ігнорується. Причина банальна – Міністерство освіти та науки самоусувається від проблеми, не бажаючи брати на себе відповідальність", – продовжує народний депутат.

Радник мера Києва пропонує міністру взяти відповідальність за фінансування дошкільної освіти Києва.