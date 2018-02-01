Міносвіти заборонило у школах батьківські комітети

Міністр освіти України Лілія Гриневич підписала наказ №1649, який скасовує у школах діяльність батьківських комітетів. Наказ був підписаний 21 грудня 2017 року, що підтверджує відповідь МОН на запит громадського активіста Віталія Фурманюка.

Відповідь Міносвіти Фурманюк опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Так, згідно з наказом, розпорядження від 2 червня 2004 року №440 "Про затвердження примірного положення про батьківські комітети (ради)" втрачає свою чинність.

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Наказ МОН про заборону батьківських комітетів у школах

Скасоване положення про батьківський комітет визначало, що він підкоряється та є підзвітним загальношкільним батьківським зборам.

Термін повноважень комітету – один рік (або ротація складу комітету проводиться щорічно на третину).

До складу комітету повинен був входити заступник керівника загальноосвітньої установи з виховної роботи, а рішення організації мали рекомендаційний характер.

Комітет мав допомагати школі удосконалювати умови освітнього процесу, захищати законні права та інтереси учнів, організовувати та проводити загальношкільні заходи.

"Передбачаю, що багато педагогів та батьків критикуватимуть Лілію Михайлівну за це рішення, але вона зробила важливий та сміливий крок у боротьбі з корупцією та порушеннями прав у закладах освіти", – мовиться у повідомлення активіста.

Саме рішеннями "Батьківських Комітетів" адміністрації закладів виправдовують збір необлікованих готівкових коштів, наймання охорони та навіть відрахування дітей із закладів,

– зазначив Фурманюк.

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До слова, скасування діяльності батьківського комітету, а також зміни до порядку прийому дітей у 1 класи загальноосвітніх навчальних закладів ухвалені відповідно до нового закону "Про освіту".