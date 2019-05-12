Мінський формат вже не працює, – у Зеленського відповіли, що робитимуть із окупованим Донбасом

На сьогодні мінський формат стосовно окупованих територій на Донбасі не працює. Проте майбутній український президент Володимир Зеленський не збирається від нього відмовлятися.

Спецпредставник США Курт Волкер нещодавно висловив дуже близьку команді Зеленського позицію – російські війська мають піти із території Донбасу. Після цього кордон з Росією має бути перекритий або українською армією, або миротворчими силами ООН. Про це в інтерв’ю "Громадському" розповів радник Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин.

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Думаю, без того, щоб забезпечити безпеку на Донбасі, нічого вирішено не буде. Поки кордон не буде перекритий, все інше може бути розглянуто, але це не буде ефективним,

– наголосив він.

Окрім того, Україна може більш рішуче пропонувати залучення миротворчої місії. Проте тоді перед державою, на думку Апаршина, постане дуже складне питання.

"Що будуть робити з тими людьми, які вбивали українських військовослужбовців та навіть цивільне населення? Це, на мій погляд, найскладніше питання – як відділити тих людей, які вбивали, і тих людей, які десь помилилися. Це буде процес не за один день, тривалий", – додав радник Зеленського.

За його словами, чітка позиція України щодо Донбасу має з’явитися якнайшвидше.

Якщо ми сьогодні цим не почнемо займатися, то втратимо час. Позиція Волкера – це дуже добре. Повинна бути позиція України,

– наголосив Апаршин.

На запитання журналіста про те, чи збереже Зеленський формат ООС, Апаршин зазначив, що вважає цей його "нормальним". На його думку, ЗСУ використовуються в тому форматі, для чого вони призначені.

Коли Зеленський офіційно вступить на пост глави держави?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.



