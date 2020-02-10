Мінцифри спростувало фейк про розсилку повісток через "Дію" і показало фото Федорова в армії

Міністерство цифрової трансформації заперечило чутки про те, що через додаток "Дія" призовникам розсилатимуть повістки в армію. У Міністерстві закликали не вестися на фейки та наголосили, що додаток лише дозволяє мати у смартфоні власні документи і зручно ними користуватися.

Ми вже теж бачили повідомлення про те, що через "Дію" розсилатимемо повістки в армію, зазначає Мінцифри у своєму фейсбуці.

Без повісток можна: Додаток Дія – де завантажити

Ми бачили такі повідомлення у великій кількості. У когось дуже сверблять руки вставляти нам палиці у колеса. Тішимось, коли бачимо такі нісенітниці,

– заявили у Міністерстві.

Водночас там запропонували для авторів фейкових повідомлень ще кілька ідей. Наприклад, що за допомогою додатку можна буде дістатися злісних неплатників аліментів. Або ж що через "Дію" розсилатимуться повідомлення від санепідемстанції про зараження коронавірусом.

"Отже, не ведіться на фейки. Мобільний застосунок "Дія" лише дозволяє мати у своєму смартфоні електронні документи і зручно ними користуватись. Ми не створюємо цифрового концтабору", – запевняє Міністерство цифрової трансформації.

Там також наголосили, що користування додатком – питання добровільне. У будь-якому випадку можна не користуватися смартфоном чи мобільним зв'язком, а ще тримати паперові документи за трьома замками.

До свого поста Мінцифри прикріпило фото молодшого лейтенанта Михайла Федорова під час проходження строкової служби 8 років тому. Нині він очолює Міністерство.



Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час служби у війську