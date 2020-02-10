02:57
10 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020 СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, 8 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, 8 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020 СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ

      Мінцифри спростувало фейк про розсилку повісток через "Дію" і показало фото Федорова в армії

      33 Читать новость на русском
      У Мінцифри запевнили, що не створюють "цифровий концтабір" / epravda.com.ua

      Міністерство цифрової трансформації заперечило чутки про те, що через додаток "Дія" призовникам розсилатимуть повістки в армію. У Міністерстві закликали не вестися на фейки та наголосили, що додаток лише дозволяє мати у смартфоні власні документи і зручно ними користуватися.

      Ми вже теж бачили повідомлення про те, що через "Дію" розсилатимемо повістки в армію, зазначає Мінцифри у своєму фейсбуці.

      Без повісток можна: Додаток Дія – де завантажити

      Ми бачили такі повідомлення у великій кількості. У когось дуже сверблять руки вставляти нам палиці у колеса. Тішимось, коли бачимо такі нісенітниці,
      – заявили у Міністерстві.

      Водночас там запропонували для авторів фейкових повідомлень ще кілька ідей. Наприклад, що за допомогою додатку можна буде дістатися злісних неплатників аліментів. Або ж що через "Дію" розсилатимуться повідомлення від санепідемстанції про зараження коронавірусом.

      "Отже, не ведіться на фейки. Мобільний застосунок "Дія" лише дозволяє мати у своєму смартфоні електронні документи і зручно ними користуватись. Ми не створюємо цифрового концтабору", – запевняє Міністерство цифрової трансформації.

      Там також наголосили, що користування додатком – питання добровільне. У будь-якому випадку можна не користуватися смартфоном чи мобільним зв'язком, а ще тримати паперові документи за трьома замками.

      До свого поста Мінцифри прикріпило фото молодшого лейтенанта Михайла Федорова під час проходження строкової служби 8 років тому. Нині він очолює Міністерство.

      Михайло Федоров під час проходження служби в армії
      Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час служби у війську

      Гончарук підтвердив, що Міністерство окупованих територій може очолити Резніков
      9 лютого
      1634
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Дія Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      9 лютого , 23:15 Головні новини 9 лютого: вперше коронавірусом заразився українець, негода вдарила по Європі
      Андрій Шляхтін 1253
      9 лютого , 22:00 Обшуки на 1+1 заради рейтингу, ймовірне звільнення Богдана та загроза для Гончарука: блоги тижні
      503
      9 лютого , 20:01 Найсмішніші меми тижня: Іра Луценко запалила з пандою, сумний Кіану Рівз вчить українців історії
      Андрій Шляхтін 4409
      9 лютого , 19:30 Шокуючі наслідки циклону Петра, ймовірність повного зникнення готівки в Україні – відео тижня
      Катерина Козачинська 2714
      9 лютого , 18:01 Скандал з Дубілетом та що криється за обшуками на 1+1 – підсумки програми "Голобородько"
      Антон Голобородько 1382
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук