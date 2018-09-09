Минула доба на Донбасі: Об'єднані сили розповіли про втрати

Упродовж минулої доби, 8 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте була цілком контрольованою. Проросійські бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, однак заборонене мінськими домовленостями озброєння ворог не застосовував.

Про це мовиться у традиційному звіті прес-центру Об’єднаних сил.

Читайте також: "У них є наміри нас розізлити та спровокувати": на Донбасі бойовики змінюють тактику

Як підкреслюють українські військові, окупанти вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Світлодарськ, Майорськ, Південне, Верхньоторецьке, Красногорівка, Мар'їнка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське", – зазначають Об’єднані сили.

Додамо, що внаслідок обстрілу один військовослужбовець ОС отримав поранення.

Крім того, у Штабі сповістили не про бойові втрати – близько 18:00 внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє бійців.

Щодо втрат бойовиків, то, за даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та ще п'ятьох поранено.

"Від початку доби ворог із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного. Втрат серед особового складу не допущено", – підсумовується у дописі.

До слова, напередодні Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала танки та артилерію на території окупованих Донецька та Луганська. Важке озброєння було розміщено з порушенням ліній відведення та воно було відсутнім у районах зберігання.