Минулого тижня у Києві від грипу померло 6 людей

У період з 14 по 20 січня в Україні на грип та ГРВІ захворіли майже 192 тисячі українців, шестеро людей померли від грипу.

Загалом в Україні не перевищено епідемічний поріг, немає епідемії грипу. Водночас підвищені показники захворюваності в 5 областях: Чернігівській, Житомирській, Київській, Одеській і Сумській, повідомили у МОЗ.

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У відомстві наголосили, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу.

Вакцинація – єдиний спосіб захиститися від грипу. Щеплення можна зробити навіть під час епідемічного сезону. Впродовж минулого тижня від грипу вакцинувались близько 1 тисячі людей.



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