22:10
24 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гідна компанія для Януковича. Податок на фітнес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:54, сьогодні
      Вєсті.UA: Чим ризикує Зеленський. Судний день Януковича
      Вєсті.UA
      19:51, сьогодні
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Медицина
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Минулого тижня у Києві від грипу померло 6 людей

      161 Читать новость на русском
      У Києві від грипу померло 6 людей
      У Києві від грипу померло 6 людей / pixabay.com

      У період з 14 по 20 січня в Україні на грип та ГРВІ захворіли майже 192 тисячі українців, шестеро людей померли від грипу.

      Загалом в Україні не перевищено епідемічний поріг, немає епідемії грипу. Водночас підвищені показники захворюваності в 5 областях: Чернігівській, Житомирській, Київській, Одеській і Сумській, повідомили у МОЗ.

      Читайте також: Як відрізнити грип від застуди: інфографіка від Супрун

      У відомстві наголосили, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу.

      Вакцинація – єдиний спосіб захиститися від грипу. Щеплення можна зробити навіть під час епідемічного сезону. Впродовж минулого тижня від грипу вакцинувались близько 1 тисячі людей

      Грип в Україні
      Симптоми грипу

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      сьогодні , 21:53 ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      Наталя Ромашова 1145
      Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
      сьогодні , 21:04 Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 192
      Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      сьогодні , 20:02 Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      Інна Жолобович 1466
      Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"
      сьогодні , 19:44 Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"
      Ірина Лаб'як 5330
      Що необхідно знати про вакцинацію: ексклюзивне інтерв'ю з імунологом
      сьогодні , 19:00 Що необхідно знати про вакцинацію: ексклюзивне інтерв'ю з імунологом
      1282
      Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
       20 вересня 2018 , 19:30
      Топ-7 лікарів України, які вразили світ
       6 серпня 2018 , 14:22
      Науковці створили потужне знеболювальне, яке може врятувати тисячі життів
       31 серпня 2018 , 19:35
      Скільки аналізів українці можуть здати безкоштовно
       18 грудня 2018 , 15:20
      Розумові здібності людського мозку залежать від жирів: дослідження
      23 січня , 22:30
      В українських лікарнях створять умови для навчання дітей
      20 грудня 2018 , 20:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук