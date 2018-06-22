Мінус два кадрові офіцери РФ: окупанти на Донеччині зазнали непоправних втрат
Волонтери благодійного фонду "Повернись живим" повідомляють, що українські захисники на окупованому Донбасі ліквідували двох командирів бойовиків, які до всього ще й виявились кадровими російськими військовими.
Двох командирів окупантів вдалось ліквідувати в районі селища Пікузи (Комінтернове) Донецької області.
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Про зустріч "Джорждика" і "Мєткі" стало відомо завдяки інформаторам, які завчасно надали дані спеціальним бійцям. Метою зустрічі були прості хвастощі одного з терористів, який запросив друга до себе, щоб показати, який новенький БТР йому привезли з Росії,
– повідомляють волонтери.
Проте, новенький БТР, біля якого відбулась зустріч, завдяки зусиллям бійців української третьої сили, раптово вибухнув.
"Неподалік вибухнули і старенькі "Жигулі", на яких приїхав командир роти батальйону Джорждика з позивним Медвідь. За підтвердженими даними, Медвідь загинув на місці", – звітують волонтери.
Окрім двох командирів, окупанти не дорахувались по два БТР і БМП, а ще декількох "Уралів".
За даними "Повернись живим", ватажки бойовиків після цього вирішили терміново замінити підрозділ, а новий має особисто підпорядковуватись главареві так званої "ДНР" Захарченку.
До слова, 22 червня у прифронтовому Краматорську Петро Порошенко призначив новим головою Донецької ОДА Олександра Куця.