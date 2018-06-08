Минув строк притягнення до відповідальності Гоцула, а суд так і не розглянув його справу

Строк притягнення до адміністративної відповідальності першого заступника міністра молоді та спорту Ігоря Гоцула, якого підозрюють у можливому конфлікті інтересів, минув 6 червня. Протягом трьох місяців Печерський районний суд Києва так і не провів засідання у його справі.

Про це повідомляє програма "Схеми", спільний проект "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший".

Читайте також: Помічник депутата Микитася за 600 мільйонів гривень відремонтує Шулявський шляхопровід у Києві

У березні 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Печерського суду Києва протокол про адміністративне порушення, а саме вчинення Ігорем Гоцулом дій чи ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Як розповідали "Схеми", заступник міністра спорту одночасно є президентом Федерації легкої атлетики України. Він підписував дозволи на фінансування легкоатлетичних заходів, та ще й в обхід електронної системи ProZorro.

За словами юриста громадської організації "Центр протидії корупції" Олександра Литвина, суддя Печерського райсуду Олег Білоцерківець кілька разів переносив засідання.



Ігор Гоцул

"Було три дати, на які призначалися судові засідання, зокрема в квітні, 22 травня, 31 травня. І жодне засідання не відбулося. Як повідомив помічник судді, справу зняли з розгляду, і відклали орієнтовно на серпень", – зазначає Олександр Литвин.

Юрист зауважує, що навіть за умов, якщо засідання відбудеться у серпні, притягнути до відповідальності заступника міністра буде неможливо, адже тримісячний термін, у який можна це було зробити, сплив.

Журналісти "Схем" двічі намагалися поспілкуватися з суддею Олегом Білоцерківцем, утім він відмовився надати відповідь, чому переносив засідання.



Олег Білоцерківець

"Звертайтесь до прес-служби, будь ласка", – сказав Білоцерківець.

Журналісти також намагалися отримати коментар від самого заступника міністра молоді та спорту Ігоря Гоцула, але він на дзвінки так і не відповів.

Раніше "Схеми" розповідали, що перший заступник міністра молоді і спорту, і за сумісництвом президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул щонайменше п'ять разів підписував доповідні записки щодо фінансування легкоатлетичних заходів, проігнорувавши затверджений Мінспорту обов'язок використовувати систему електронних торгів.

Читайте також: Заступник голови СБУ Демчина купив елітне авто під час слідства про незаконне збагачення

Це було єдиною умовою урядового експерименту зі спортивними федераціями, яким надали можливість напряму отримувати і розпоряджатися бюджетними коштами для організації та проведення спортивних заходів.

Ігор Гоцул у відповідь "Схемам" заявив, що не займається напрямком витрат коштів федерацією, яку очолює.