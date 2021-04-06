У Харкові 2 дні поспіль "мінували" "Епіцентри": евакуювали понад 1 700 людей

17:07

До поліції Харкова 6 квітня надійшло повідомлення про замінування 2 гіпермаркетів. Звідти одразу евакуювали 1 739 людей. Поліція не уточнює, які саме торгові центри мінували. Однак у мережі пишуть, що мовиться про "Епіцентри". Напередодні також шукали вибухівку в магазинах цієї мережі.