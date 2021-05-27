Фейкове мінування ТРЦ Nikolsky: під час перевірки адміністрація не пустила копів всередину

27 травня 2021 , 11:06
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Джерело:

Нацполіція

До патрульної поліції Одеської області поступила інформація про мінування торговельного комплексу Nikolsky. Повідомлення правоохоронці отримали о 11:15 та виїхали до будівлі на вулиці Пушкінській.

Але всередину вибухотехніків та правоохоронців не пустила адміністрація торговельного центру. Персонал самостійно евакуював відвідувачів.

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Що відомо про фейкове мінування

  • Правоохоронці обстежили близько 200 квадратних метрів прилеглої території.
  • Але не потрапили всередину комплексу.
  • У поліції повідомили, що централізованої евакуації та відводу транспорту не проводили.
  • Відвідувачі зазняли відео., що в ТРЦ лунали пожежні сирени, а персонал виводив покупців на площу перед будівлею.

Яка ситуація в ТРЦ: відео

  • Жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили.
  • Інформацію про фейкове мінування внесли до єдиної бази правопорушень.

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Зверніть увагу! У березні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за фейкові мінування. Покаранням може стати ув'язнення терміном від 4 до 8 років з конфіскацією майна.
Автор: Вікторія Андрєєва