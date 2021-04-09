Чоловік пригрозив підірвати головний залізничний вокзал Дніпра: його вже затримали

До поліції у Дніпрі подзвонив чоловік, який сказав, що заклав бомбу в головному залізничному вокзалі міста. Будівлю почали перевіряти фахівці. Однак вибухівку там не знайшли.

Про замінування повідомили приблизно о 20 годині 8 квітня. Зловмисника майже одразу затримали.

До теми Через сумку з ковбасою викликали поліцію: в університеті в Луцьку боялися бомби

Як відбувались пошуки вибухівки

Із будівлі залізничного вокзалу "Дніпро – Головний", який у центрі міста, одразу евакуювали 168 людей. Згодом там почали працювати експерти-вибухотехніки. Однак жодних вибухових пристроїв там не виявили.

Хто повідомив про замінування

Працівники патрульної поліції встановили, що повідомив про бомбу 43-річний чоловік. Його затримали та доставили до районного управління поліції.

У підозрюваного вилучили речові докази. Зокрема, сім-карту й телефон, з якого він дзвонив до правоохоронців. Чим чоловік аргументував свої дії – невідомо.

Що загрожує за таке правопорушення

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів. Вона передбачає покарання від 2 до 6 років в'язниці.