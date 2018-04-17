Мін'юст розпочне конфіскувати майно боржників "Газпрому" у рахунок боргу

Міністерство юстиції України розпочне конфіскувати активи російського "Газпрому" в рахунок боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це сказав міністр юстиції України Павло Петренко, пише Finance.ua.

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Усе те, що є на території України у "Газпрому", ми вже забрали до державного бюджету. Зараз ми ще шукаємо те, що є у його боржників на території України. Це також юридичний процес, і ми це зробимо,

– заявив міністр.

Зокрема, Петренко додав, що у Європі у "Газпрому" є "дуже багато активів. І тих активів, які легко конвертуються в засоби. Це і газ в сховищах, і цінні папери, і грошові кошти на рахунках".

За його словами рішення Стокгольмського арбітражу виконується примусово у будь-якій країні ЄС.

"Це також стосується рішення національного суду, яке ми також будемо визнавати і залучати до примусового виконання в країнах Європейського союзу", – сказав Петренко.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Проте "Газпром" не погодився з таким рішенням і 2 березня заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".



6 березня "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, а щодо розгляду про транзит апеляцію буде подано до кінця березня 2018 року.