13:42
17 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 8°C
  • середа
    16°C 11°C
  • четвер
    12°C 11°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Безжальний російський бойкот. Російський футбол отримав нове обличчя
Вєсті Кремля
23:26, 16 квітня
Вєсті.UA. Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко
Вєсті.UA
20:06, 16 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мін'юст розпочне конфіскувати майно боржників "Газпрому" у рахунок боргу

268 Читать новость на русском
Мін'юст шукає майно боржників
Мін'юст шукає майно боржників "Газпрому" / Фото з відкритих джерел

Міністерство юстиції України розпочне конфіскувати активи російського "Газпрому" в рахунок боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це сказав міністр юстиції України Павло Петренко, пише Finance.ua.

Читайте також: Арбітраж щодня збільшує суму, яку "Газпром" повинен виплатити Україні, – Порошенко

Усе те, що є на території України у "Газпрому", ми вже забрали до державного бюджету. Зараз ми ще шукаємо те, що є у його боржників на території України. Це також юридичний процес, і ми це зробимо,
– заявив міністр.

Зокрема, Петренко додав, що у Європі у "Газпрому" є "дуже багато активів. І тих активів, які легко конвертуються в засоби. Це і газ в сховищах, і цінні папери, і грошові кошти на рахунках".

За його словами рішення Стокгольмського арбітражу виконується примусово у будь-якій країні ЄС.

"Це також стосується рішення національного суду, яке ми також будемо визнавати і залучати до примусового виконання в країнах Європейського союзу", – сказав Петренко.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Проте "Газпром" не погодився з таким рішенням і 2 березня заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".

6 березня "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, а щодо розгляду про транзит апеляцію буде подано до кінця березня 2018 року.

Теги: Новини України Новини Росії Газпром Нафтогаз Міністерство юстиції Газовий конфлікт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Репетиція 9 травня за російським сценарієм: як працює пропаганда
сьогодні, 12:01 Репетиція 9 травня за російським сценарієм: як працює пропаганда
Володимир Шередега 1046
Коти як улюбленці Кличка: які петиції задовольнила Київрада
сьогодні, 10:01 Коти як улюбленці Кличка: які петиції задовольнила Київрада
Наталія Лебідь 700
4 причины не увольняться с работы
сьогодні, 08:40 4 причины не увольняться с работы
Все про роботу 2163
Удар по Сирии: показуха, которая навредила РФ
16 квітня, 23:00 Удар по Сирии: показуха, которая навредила РФ
Іван Яковина 1535
Можемо повторити: до Дня перемоги терористи хочуть випустити на волю тисячі зеків
16 квітня, 22:01 Можемо повторити: до Дня перемоги терористи хочуть випустити на волю тисячі зеків
Олексій Чибісов 2223
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук