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Мін'юст розводить руками та вихваляється антирейдерською статистикою, – Мартинюк

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Рейдерські захоплення
Рейдерські захоплення / dniprograd.org

Хвиля гучних рейдерських захоплень розпочалася минулого літа і не стихає дотепер. І жоден владний орган не може покласти край цьому свавіллю.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка Тетяна Мартинюк. 

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"А що Мін'юст? Там розводять руками та вихваляються антирейдерською статистикою. За 2017 рік розглянули понад 500 скарг та повернули власникам понад 6 тисяч ділянок", – зазначила Мартинюк.

За її словами, потрібно заходити з іншого боку. І замість того, аби гасити пожежу, замислитись над тим як треба поводитись із сірниками, аби не спалахнуло. Мін'юст не має жодного контролю та важелю впливу щодо своїх реєстраторів та нотаріусів.

Вона також додала, що без них усі ці злочинні оборудки були б в принципі неможливі. Кримінального покарання цим тихим злочинцям в природі не існує. Нотаріусів, що проштрафилися, посилають на курси підвищення кваліфікації, а реєстраторам із червоними картками – закривають доступ до системи і все.

Так за одну таку оборудку можна заробити на подальше безбідне життя, і кому потім будуть потрібні ті реєстри? За ґрати все одно не посадять, та навіть штрафу не випишуть. Коли нема покарання – немає страху вчиняти злочин,
– заявила Тетяна Мартинюк.

Відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 25 червня 2018

 

Теги: Новини України Бізнес Гроші Відеоблоги Міністерство юстиції
Джерело: 24 канал
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