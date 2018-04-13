Мін'юст не виплатив Януковичу компенсацію за британських адвокатів: причина банальна

Міністерство юстиції України не виплатило президентові-втікачеві Віктору Януковичу компенсацію витрат на адвокатів, яку йому присудив суд ЄС.

Мін'юст не виплатив екс-президентові компенсації через те, що Янукович не звернувся по неї.

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Як пише DW, у Міністерстві юстиції України повідомили, що до них не надходило виконавчих документів за клопотанням Віктора Януковича, на підставі яких вони б мали виплатити йому компенсацію.

Йдеться про виплату частини витрат на гонорари британським адвокатам екс-президента.

Таким чином, рішення (Суду ЄС, – ред.) залишаються невиконаними,

– констатували у Мін'юсті.

У 2017-му Суд ЄС відхилив апеляцію України на рішення про виплату компенсації Віктору Януковичу, його сину Олександру та вдові його загиблого сина Віктора.

На початку цього року Україна мала виплатити родині екс-президента 10,5 тисяч фунтів стерлінгів у вигляді компенсації витрат на їхніх адвокатів.

Йдеться про покриття додаткових витрат, яких зазнав Янукович та його родина через те, що у 2014-му Україна спершу приєдналася до судового процесу за позовами Януковичів проти Ради ЄС у суді Європейського Союзу, а через кілька місяців вийшла з процесу.