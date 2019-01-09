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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Мир, газ, робочі місця та гроші на корову: чим хочуть заманити виборців кандидати у президенти

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      Офіційно зареєстровані кандидати у президенти – Ігор Шевченко, Валентин Наливайченко, Андрій Садовий, Віталій Скоцик та Сергій Каплін. Від різних кандидатів у президенти вже почули кілька передвиборчих обіцянок – знизити ціну на газ у кілька разів, створити п'ять мільйонів робочих місць, відродити село, встановити мир в Україні та не вступати до ЄС та НАТО.

      Хоча до першого туру виборів залишилось менше трьох місяців, ще не всі кандидати опублікували програму дій. А дехто відверто зізнався, що такої програми – немає.

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      Українці хочуть, щоб новий президент був чесним та порядним.

      Вони хочуть бачити президента, який би відстоював інтереси людей. Що стосується інших якостей, як наприклад професіоналізму, то здається, що це буде в кінці таблиці. Таке враження, що вони хочуть, щоб бог спустився на землю і став президентом та задовільнив всі їхні мрії,
      – відповіла директорка фонду "Демократичні ініціативи імені Кучеріва" Ірина Бекешкіна.

      Українці реагують на імідж, а не на програму дій, кажуть експерти. Як от у випадку з коміком Зеленським. Екранний образ слуги народу шоумен намагається перенести в реальне життя, хоча в соцмережах його вже встигли охрестити слугою Коломойського.

      Зеленського вважають слугою Коломойського
      Зеленського вважають слугою Коломойського

      Програми дій у Зеленського немає. Чого він і не приховує: "Ми напишемо мою програму разом з тобою. Крок перший – напиши, будь ласка, п’ять головних проблем України, які хвилюють саме тебе", – запропонував Володимир Зеленський.

      Це говорить про його непрофесійність, бо він не просить нічиєї поради. Якщо він вміє писати жарти і знає як їх грати на сцені – він не виходить в соцмережі і не каже: "Напишіть мені виступ 95 Кварталу",
      – наголосив політолог Микола Давидюк.

      Ба більше, таким чином Зеленський ще й відповідальність перекладає на виборців. Мовляв – не подобається? Але ж ви ж самі програму писали.

      Натомість Юлія Тимошенко ще не подала документи до Центрвиборчкому, але вона вже давно розпочала кампанію з найбільш чутливої взимку теми – газових обіцянок. Тимошенко з білбордів клянеться знизити ціни на блакитне паливо удвічі, але в цьому їй годі змагатися з уже зареєстрованим кандидатом – нардепом Сергієм Капліним.

      Сергій Каплін
      Сергій Каплін

      Серед інших обіцянок Капліна – створити небагато-немало 5 мільйонів робочих місць! От тільки мало хто з кандидатів підкріплює обіцянки планом дій: звідки з'являться робочі місця, дешевий газ тощо.

      Читайте також: Хто з кандидатів у президенти може завоювати голоси українців, які не визначилися

      Головний радикал Олег Ляшко перед Новим роком полишив вила, переодягнувся в Діда Мороза і пішов у дитячі садки. Хоча основним його електоратом так і залишилося село. Ляшко обіцяє селянам підтримку – по 5 тисяч кожній родині, яка тримає корову.

      Олег Ляшко
      Олег Ляшко

      Мир українцям найголосніше обіцяють проросійські кандидати, тому мир цей переважно – "русский". З ним ідуть на вибори колишні регіонали Олександр Вілкул та Юрій Бойко.

      Чинний президент, на відміну від минулої кампанії, нічого нового поки не обіцяє. Швидше за допомогою телебачення і білбордів намагається закарбувати в головах виборців, що всі важливі досягнення країни, серед яких Томос, безвіз та зміцніла армія, – це його особисті здобутки.

      Порошенко головним досягненням країни вважає отримання Томосу
      Порошенко головним досягненням країни вважає отримання Томосу

      І все це лише перші ластівки президентської кампанії. Наразі зареєстровано п’ять кандидатів, а до 31 березня їх кількість у бюлетені сягатиме півсотні. Єдина порада від експертів: обирати на холодну голову людину, яка уявляє, куди має рухатись країна і головне як, а не просто посіває обіцянками.

      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Олег Ляшко Петро Порошенко Сергій Каплін Юлія Тимошенко Газ Томос
      Джерело: 24 канал
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