Мир на Донбасі повинен настати на умовах України, – штаб Зеленського

Ніхто не знає швидкого способу, як закінчити 5-річну російсько-українську війну на окупованому Донбасі. Проте, мир на Сході має настати лише на умовах України.

Як розповів речник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі "112 Україна", пропозиції Росії щодо вирішення конфлікту є нейприйнятними для України, тому вона не погодиться на них.

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На жаль, методу, як завтра закінчити війну, немає ні у кого. Але є розуміння, як треба йти для того, щоб цей мир настав. І мир повинен настати на умовах України. Якщо піти за принципом і тими пропозиціями, які лунають від Росії, то можна було б, напевно, прийти до цього миру, але я думаю, що для патріотів країни такий шлях неприйнятний,

– наголосив Разумков.

Водночас, речник Зеленського додав, що указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованої частини Донбасу є фактичним зізнанням з боку Кремля.

"Фактично, це визнання РФ. Якщо по Криму вони говорили, що окупували його, вони цю анексію називають поверненням на батьківщину, то на сьогоднішній момент процедурою зі спрощенням отримання російського громадянства вони підтверджують, що вони є країною-агресором у цьому процесі", – наголосив він.

Як жителям Донбасу видаватимуть паспорти Росії?24 квітня президент РФ Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. Спрощена процедура передбачає:



• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



• Охочим потрібно приїхати в Ростовську область, на окупованій території паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.